Niewiele brakowało, a powstałby cyfrowy dolar

Jak wynika z e-maili byłego sekretarza skarbu Stanów Zjednoczonych, Stevena Mnuchina, za rządów Donalda Trumpa administracja USA chciała wprowadzić do obiegu cyfrowego dolara. Ten pomysł próbował przeforsować doradca prezydenta, Jared Kushner.

Kushner w 2019 roku proponował wprowadzenie w USA cyfrowej oficjalnej waluty (Central Bank Digital Currency – CBDC). Doradca próbował przekonać Stevena Mnuchina do e-dolara, pisząc że waluta mogłaby pomóc w zaoszczędzeniu kosztów oszustw finansowych i rozliczania transakcji. Odpowiedź Mnuchina na te propozycje nie jest znana.

Gdyby Stany Zjednoczone w 2019 roku wdrożyły cyfrowego dolara, byłyby pierwszym krajem na świecie, który to uczynił. W tamtym czasie żadne państwo nie zastanawiało się poważnie nad takim krokiem. Obecnie nie mniej niż 87 krajów bada możliwości wprowadzenia CBDC. Państwowy cyfrowy pieniądz funkcjonuje już na Bahamach i w Chinach.

Dostęp do e-maili Stevena Mnuchina uzyskał serwis CoinDesk. Było to możliwe dzięki ustawie Freedom of Information Act (FOIA). CoinDesk jest platformą informacyjną specjalizującą się w kryptowalutach i innych walutach cyfrowych.

