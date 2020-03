Niewiele wiemy o biznesach gigantów technologicznych

Przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych ankieta badająca świadomość użytkowników internetu na temat największych gigantów technologicznych i ich powiązań biznesowych pokazuje duże luki w wiedzy. Tymczasem zaledwie kilka światowych monopoli technologicznych ma olbrzymi wpływ na codzienne funkcjonowanie milionów ludzi.

Z ankiety portalu The Verge wynika na przykład, że mniej niż połowa pytanych (47%) wiedziała, że Google jest właścicielem YouTube'a – choć było to jedno z największych przejęć w świecie technologii (w 2006 r. Google kupił serwis YouTube za 1,65 mld dolarów). Także Facebookowi udaje się utrzymać swoje transakcje w cieniu: zaledwie 38% ankietowanych miało świadomość, że jest on też właścicielem Instagrama, a tylko 29% – że do Facebooka należy również WhatsApp.

Ponad połowa pytanych (54%) przyznała, że nie wie, które produkty sprzedawane na stronie Amazonu należą do tej firmy. Wobec tak ograniczonej wiedzy na temat własności najczęściej używanych platform nie dziwi niewielka wiedza o tym, że Amazon jest także właścicielem popularnej platformy Twitch do strumieniowego przesyłania gier wideo (12% badanych).

Zbyt duży wpływ na gospodarkę

Jak pokazuje badanie, Amerykanie generalnie są zdania, że największe firmy technologiczne mają zbyt dużą władzę. Wśród ankietowanych 56% uznało, że rząd powinien rozbić firmy technologiczne, jeśli kontrolują zbyt dużą część gospodarki, 72% – że Facebook ma zbyt dużą władzę, 51% – że Google i YouTube powinny zostać podzielone na oddzielne firmy.

Te negatywne nastroje mogą wynikać też z faktu, że przeciwko gigantom technologicznym toczy się w Stanach Zjednoczonych wiele postępowań sądowych, zarówno na szczeblu stanowym, jak i federalnym.

Zaufanie ograniczone, ale jest

Pytanie dotyczące zaufania do firm technologicznych przyniosło raczej pozytywne dla firm odpowiedzi. Największym zaufaniem badanych cieszy się Microsoft (75%), niewiele mniejszym Amazon (73%). Na trzecim miejscu uplasował się Netflix (71%), a za nim Apple i Google (po 69%).

Mniej powodów do radości ma Facebook: tylko 41% ankietowanych ma zaufanie do firmy w kwestii ochrony powierzanych platformie danych osobowych.

Ankieta dotycząca wiedzy o gigantach technologicznych przeprowadzona została po raz drugi. Objęła 1123 osoby reprezentujące USA na szczeblu krajowym. Pierwsze badanie odbyło się po wyborach prezydenckich w USA w 2016 r.

fot. 123RF