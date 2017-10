Niewielka drukarka do zdjęć z telefonu

Fujifilm Instax Sp-3 SQ to niewielka drukarka zdjęć, która współpracuje ze wszystkimi smartfonami (kompatybilna z Androidem i iOS). Dzięki specjalnej aplikacji i połączeniu Bluetooth, już 13 sekund po wykonaniu zdjęcia, możemy mieć je w fizycznej postaci.

Gadżet drukuje zdjęcia w rozdzielczości 800 x 800 pikseli, a wbudowana bateria pozwala na wydrukowanie do 160 fotografii bez potrzeby podłączania ładowarki. Oprogramowanie pozwoli także na wykonanie kolażu z kilku zdjęć i ekspresowe zastosowanie filtrów.

Urządzenie wejdzie do sprzedaży 17 listopada. Jego cena to 199 dolarów, czyli w przeliczeniu nieco ponad 700 złotych. Warto wspomnieć, że Instax Sp-3 SQ będzie obsługiwał tylko dedykowany papier, co generuje dodatkowe koszty.