NightHawk Carbon - słuchawki za 2999 zł

Elementem wyróżniającym NightHawk Carbon są przetworniki. Te wyrafinowane konstrukcje inspirowane rozwiązaniami wykorzystywanymi w kolumnach głośnikowych, pozwalając uzyskać niesamowitą rozdzielczość. W porównaniu z przetwornikami stosowanymi w większości słuchawek, 50-milimetrowe głośniki dynamiczne AudioQuesta dużo bardziej przypominają wysokiej klasy przetworniki stosowane w dzisiejszych, najbardziej zaawansowanych kolumnach głośnikowych.

Głośniki wyposażone są w starannie zaprojektowane membrany z biocelulozy, cewkę i dopełniający całość gumowy resor. Opracowane pod kątem ekstremalnie niskich zniekształceń i długiego skoku membrany, poruszającej się jak idealny tłok, przetworniki zapewniają dobrze kontrolowany bas, bogate średnie tony i naturalnie rozszerzone wysokie częstotliwości.



Specjalny elastyczny pasek otoczony jest przez miękką poduszkę - całość unosi się przy napotkaniu oporu lub nacisku. W ten prosty sposób pasek samoczynnie dopasowuje się do głowy, bez potrzeby dodatkowej ingerencji ze strony użytkownika, np. naciskania lub przesuwania jakichkolwiek elementów. Dzięki temu każdy może miłośnik muzyki może także cieszyć się niesamowitą wygodą użytkowania, nawet podczas długich sesji odsłuchowych.

Otwarta konstrukcja obudów przetworników NightHawk Carbon zapewnia szeroką, trójwymiarową scenę dźwiękową z naturalną dynamiką i gładkim, spójnym brzmieniem, które szeroko rozciąga się w stronę najniższych i najwyższych oktaw.

Tak jak w wielu otwartych słuchawkach, otwarta przestrzeń otaczająca głośniki musi być osłonięta maskownicą, aby chronić precyzyjnie wykonane wewnętrzne elementy słuchawek. Niestety, w typowych słuchawkach dźwięk docierający do maskownicy przechodzi przez nią jedynie częściowo. Pozostała część odbija się i wracając w stronę membrany tworzy fale stojące, co pogarsza jakość brzmienia. Maskownica w modelu NightHawk Carbon ma unikatową, trójwymiarową formę. Dzięki temu dźwięk przy zetknięciu z maskownicą zostaje rozproszony, co chroni przed ryzykiem powstawania tego niepożądanego zjawiska.

Wokółuszne muszle modelu NightHawk Carbon wykonane są z „ciekłego drewna". Materiał ten powstaje z prawdziwego drewna, które po połączeniu z odzyskanym włóknem roślinnym zostaje podgrzane, doprowadzone do ciekłego stanu i przetworzone w taki sposób, aby mogło być formowane wtryskowo. W przeciwieństwie do plastiku lub syntetycznych polimerów, „ciekłe drewno" jest w pełni naturalnym materiałem. Ponadto, w porównaniu ze zwykłym plastikiem lub drewnem, „ciekłe drewno" ma doskonalsze właściwości akustyczne i zapewnia praktycznie nieograniczoną ilość możliwości geometrycznych. W swoich słuchawkach AudioQuest zastosował „ciekłe drewno" po to, aby uzyskać kształt najbardziej zbliżony do kształtu ludzkiego ucha, gwarantując komfortowe dopasowanie.

Do łączenia słuchawek ze źródłem dźwięku projektanci wykorzystali wyrafinowane, wysokiej jakości przewody, które skutecznie kontrolując szum i minimalizując niedoskonałości, zapewniają bardziej emocjonalne połączenie pomiędzy słuchaczem i muzyką. Wykonane z miedzi o wysokiej czystości przewodniki ograniczają ryzyko powstawania zniekształceń. Kable pokryte są elastyczną izolacją, redukującą efekt mikrofonowania - irytujące słyszalne dźwięki lub stuknięcia, które pojawiają się, gdy kable słuchawek stykają się z zewnętrznymi powierzchniami. Wbudowany mikrofon i zdalne sterowanie pozwala słuchaczowi odbierać połączenia i prowadzić rozmowy telefoniczne, a także sterować odtwarzaniem muzyki. Układ zdalnego sterowania oddzielony jest od obwodów audio, dzięki czemu nie wpływa on na jakość brzmienia.

Aby zapewnić maksymalne korzyści dźwiękowe, projektanci zakończyli przewód wtyczką z telluru miedzi (TeCu), materiału wyselekcjonowanego ze względu na swoją czystość i możliwość perfekcyjnej obróbki mechanicznej. Ponieważ TeCu jest znacznie łatwiejszy w obróbce niż inne powszechnie wykorzystywane stopy miedzi, możliwe było uzyskanie znacznie gładszej powierzchni wtyku, co przekłada się na lepsze dopasowanie do gniazda i doskonalszą transmisją sygnału.

Zaangażowanie w jakość rozszerza się nawet na przejściówkę 3,5 mm-6,3 mm, dołączaną do wszystkich słuchawek AudioQuesta. Dzięki grubej powłoce Direct-Silver pokrywającej rdzeń z miedzi o wysokiej czystości, adapter jest nie tylko funkcjonalny, lecz także spełnia wysokie standardy słuchawek AudioQuesta.

Słuchawki AudioQuest NightHawk Carbon już są dostępne w sprzedaży. Poglądowa cena detaliczna modelu wynosi 2999 zł.