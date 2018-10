Nighthawk Pro Gaming XR700 - polska premiera

Nighthawk Pro Gaming XR700 ma czterordzeniowy procesor 1,7 GHz, co umożliwia granie w jakości 4K UHD. Co więcej, XR700 dysponuje portem 10G SFP+, który może być wykorzystany zarówno do podłączenia Internetu, jak i urządzenia typu NAS. Warto tu również wspomnieć o dodatkowych siedmiu portach o przepustowości 1 Gb/s.

Nie bez znaczenia jest tu również system operacyjny DumaOS, który zapewnia nie tylko lepszą wydajność sieci, lecz także zapewnia funkcje nie występujące w standardowym routerze. Panel nawigacyjny DumaOS wyróżnia się czytelnym interfejsem oraz możliwością pełnego dostosowania wyglądu.

Z funkcją Quality of Service (QoS) użytkownik ma pełną kontrolę nad wszelkimi opóźnieniami. Z kolei geofiltr pomaga połączyć się z optymalnym serwerem, uwzględniając jedynie te serwery, które znajdują się na określonym w ustawieniach terenie.

Cena XR700 to 2199 złotych brutto.