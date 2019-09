Nikon potwierdził prace nad nową lustrzanką D6

Zapowiedzi wzbudzają ciekawość i miło drażnią zmysły pasjonatów fotografii. Nikon nie podał szczegółów specyfikacji technicznej nowego aparatu, ale w portalu Nikon Rumors pojawiły się doniesienia o domniemanych możliwościach aparatu. Możemy się spodziewać podwójnego gniazda kart CFExpress, wizjera optycznego o stuprocentowym pokryciu kadru, dotykowego panelu LCD o rozdzielczości 3,2 Mpix (będącego dotychczas domeną aparatów amatorskich) i powiększenia w wizjerze rzędu x0,76-0,78.

Nie wiemy, jakie faktycznie będą możliwości maszyny, ale możemy zobaczyć jej zdjęcia poglądowe, opublikowane przez Nikona. Z zewnątrz korpus wygląda niemal identycznie jak D5. Pojawiły się spekulacje, że w przypadku nowego modelu trwają prace nad zaawansowaną stabilizacją matrycy w lustrzance, co zapewne sprawi, że aparat jeszcze długo nie zawita na sklepowe półki. Nikon jednak nie potwierdza tych informacji. Jeśli aparat faktycznie będzie wyposażony w takie komponenty, o jakich czytamy w doniesieniach, to połączenie go ze stabilizowanymi obiektywami VR umożliwi wygodne fotografowanie teleobiektywami na długich czasach naświetlania nawet „z ręki".

Jeśli D6 znacząco przebije możliwości swojego poprzednika, to faktycznie stanie się najbardziej interesującym sprzętem fotograficznym w ofercie Nikona. Model D5 trafił na sklepowe półki po zaledwie dwóch miesiącach od zapowiedzi. Być może D6 równie szybko będzie cieszył pasjonatów fotografii, ale Informacje na temat ceny i daty premiery nowego aparatu nadal są owiane tajemnicą.

To jednak nie wszystko. Nikon zapowiedział także nowy obiektyw AF-S NIKKOR 120-300 mm f/2.8 FL ED SR VR. Już sama nazwa wystarczy, by wiedzieć, czego możemy oczekiwać. Podobnie jednak jak w przypadku flagowca szczegóły techniczne obiektywu nie są jeszcze znane.

fot. Nikon