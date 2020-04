Nikon udostępnia za darmo szkolenia fotograficzne

Tym razem to Nikon postanowił dać nam kolejny powód do tego, by nie wychodzić z domu podczas trwającej pandemii. Do końca kwietnia br. producent aparatów pozwala bez żadnych opłat korzystać z Nikon School Online.

Jest to zestaw materiałów instruktażowych, w których występują profesjonalni fotografowie. Ich porady dotyczą nie tylko samego robienia zdjęć, ale też kwestii sprzętowych. To dobra okazja do skorzystania z kursu, ponieważ w normalnym systemie jest on dość drogi. Dostęp do pojedynczych materiałów kosztuje od 15 do 50 dolarów, zależnie od długości i zawartości (prezentacje trwają ok. godziny).

Szkolenia obejmują różnorodny zakres tematyczny: fotografowanie natury, środowiska, krajobrazów czy nawet występujących na scenie artystów. Kursy dostępne są po angielsku na stronie producenta po dokonaniu bezpłatnej rejestracji.

fot. Nikon