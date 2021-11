Nintendo sprzeda mniej konsol Switch

Mniej sprzętu, więcej oprogramowania

Według raportu Nintendo producent Switcha spodziewa się słabszego wyniku, niż prognozował, jeśli chodzi o sprzedaż konsol. Do końca roku podatkowego, czyli do marca przyszłego roku, ma ona wynieść 24 miliony sztuk zamiast planowanych 25,5 milionów. Przyczyną zmniejszonej produkcji są przede wszystkim niedobory półprzewodników, negatywnie wpływające na łańcuchy dostaw w wielu branżach.

Żeby zrekompensować słabsze wyniki w dziedzinie sprzętu i nie rozczarować inwestorów, Nintendo planuje sprzedać więcej oprogramowania do gier (200 milionów do marca 2022 roku, co oznacza wzrost o 5% względem prognoz).

Według informacji firmy sprzedaż jej wszystkich produktów i usług w porównaniu z ubiegłym rokiem spadła o 34%. W zeszłym roku, w czasie pandemii COVID-19, Nintendo Switch cieszył się dużą popularnością dzięki grze „Animal Crossing: New Horizons".

Nie tylko gry

Zmniejszenie produkcji półprzewodników odczuwane jest na całym świecie. Wydawało się, że niedobory osiągnęły punkt krytyczny w pierwszym kwartale br., jednak problem wciąż się pogłębia. Odczuwają to mocno nie tylko wytwórcy sprzętu elektronicznego, ale też np. fabryki samochodów.

W związku z tym kryzysem producenci półprzewodników rozwijają swoje zakłady i szukają miejsc na nowe inwestycje. Problemem zainteresowała się też Komisja Europejska – przygotowała ona program Digital Compass, zgodnie z którym do 2030 roku produkcja najnowocześniejszych, wytwarzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju półprzewodników w Europie powinna zapewnić 20 procent produkcji światowej.

fot. Anthony Ashley – Pixabay