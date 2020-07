Nitro 7 wkrótce w Polsce

Kolejna odsłona serii Predator

Acer wprowadził istotne zmiany w czterech popularnych modelach notebooków gamingowych: Predator Helios 700, Predator Helios 300, Predator Triton 300 i Nitro 7. O Predatorach Helios pisaliśmy niedawno, teraz mamy więcej informacji o Nitro 7.

Lekki, ale napakowany

Metalowa obudowa mierzy jedyne 19,9 mm w pionie i waży 2,5 kg. Jak jednak zapewnia producent, to wystarczyło, by we wnętrzu laptopa znalazło się miejsce na procesor Intel Core 10. generacji serii H, do 32 GB pamięci DDR4 2933 MHz i kartę graficzną GeForce w wariancie do RTX 2060.

Z kolei miejsce na dane zapewnia para dysków SSD w formacie M.2, działających w trybie RAID 0. Acer wspomina też o istotnym komponencie – karcie sieciowej LAN Killer Ethernet E2600 i karcie Wi-Fi Intel w standardzie Wi-Fi 6.

Regulowana efektywność

Układ chłodzenia laptopa Nitro 7 składa się z pary wentylatorów wspieranych przez technologię Acer CoolBoost. Ustawienia można zmieniać w aplikacji NitroSense: prędkość obrotów wentylatorów da się zwiększyć o 10%, dzięki czemu, zgodnie z zapewnieniami producenta, efektywność chłodzenia procesora i karty graficznej wzrasta o 9% w porównaniu do trybu domyślnego.

Poza tym laptop wyposażony jest w 15,6-calowy ekran FHD IPS o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz i czasie reakcji 3 ms (overdrive). Przekłada się to na realizm i ostrość grafiki oraz płynną rozgrywkę.

fot. Acer