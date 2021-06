Nareszcie jest!

Noctua zaprezentowała nowy, pasywny cooler CPU o nazwie NH-P1. Wcześniej żadna konstrukcja tego typu nie pojawiła się w ofercie firmy. Na jej temat spekulowało się już od wielu miesięcy, a w zeszłym tygodniu oferta nabycia NH-P1 pojawiła się przedwcześnie w ofercie amerykańskiego sklepu. Noctua potwierdziła te pogłoski. Całość składa się z zestawu aluminiowych żeber, połączonych kilkoma niklowanymi rurkami i jest naprawdę gigantyczna – masa konstrukcji wynosi około 1,5 kg.

Ponieważ mamy tu czynienia z chłodzeniem pasywnym, NH-P1 nie został wyposażony w wentylator, co gwarantuje jego bezgłośną pracę. Kształt dobrano tak, by cooler nie kolidował z podzespołami na płycie głównej. Chłodzenie zmieści się w obudowie nawet przy wysokich kościach RAM-u (do 4,5 mm) i nie przysłoni slotów na płycie.

W ramach wsparcia

Pierwsze testy pokazują, że cooler może chłodzić nawet najwydajniejsze procesory, takie jak Intel Core i9-11900K. Producent zaleca jednak przed zakupem sprawdzić, w jakich temperaturach pracuje konkretna jednostka. Z testów wynika bowiem, że w przypadku CPU generujących najwięcej ciepła taktowanie może zostać nieco obniżone. W takiej sytuacji dodatkowym wsparciem dla NH-P1 stanie się jednak dodatkowy wentylator, który dokupimy za 30 euro (ok. 135 zł). Sam cooler to z kolei wydatek rzędu 110 euro (ok. 500 zł).

fot. Noctua