Nokia 2 – znamy cenę

Model 2 pojawił się na stronie polskiego oddziału Nokii, co oznacza, że na pewno pojawi się na naszym rynku. Jego europejska cena to 99 euro, co daje w przeliczeniu około 420 złotych, jednak najprawdopodobniej Nokia 2 będzie kosztować w naszym kraju 449 złotych.



Nokia 2 została zamknięta w obudowie z tworzywa sztucznego, spełniającej normę IP52, co oznacza odporność na zachlapania. Smartfon wyposażonow 5-calowy ekran o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli, a za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 212 z grafiką Adreno 304. W standardzie jest pamięćRAM o pojemności 1 GB i zaledwie 8 GB pamięci na dane.

Aparat główny ma matrycę 8 Mpix i diodę doświetlającą LED, a do selfie posłuży 5-megapikselowa jednostka. Największą zaletą Nokii 2 jest jednak bateria, której pojemność wynosi aż 4100 mAh. W połączeniu z wyżej wymienionymi podzespołami, niemal na pewno oznacza to bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu - producent mówi o co najmniej dwóch dniach. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 7.1 w niemal czystej postaci, ale producent obiecuje, że już niedługo smartfon dostanie aktualizację do Androida 8.0 Oreo.