Nokia 2.2 Debiutuje na rynku

Wyposażona w technologie sztucznej inteligencji Nokia 2.2, umożliwia wykonywanie szczegółowych zdjęć nawet w trudnych warunkach słabego oświetlenia. To zupełna nowość w tym przedziale cenowym. Aparat wykonuje kilka ujęć jednocześnie, a zaawansowane algorytmy tworzą finalny obraz, który cechuje się większą ilością światła oraz szczegółowością i mniejszym szumem. Dostępność funkcji HDR pozwala natomiast rejestrować żywe kolory z większym zakresem dynamicznym. Oparte na sztucznej inteligencji funkcje Google Photos jak Color Pop czy Colourise umożliwiają stworzenie przyciągających uwagę fotografii, przekształcenie czarno białych zdjęć w kolorowe czy upiększenie naturalnych cech w zdjęciach typu selfie.

Dodatkowo, użytkownicy otrzymują dostęp do najnowszych trendów technologicznych jak np. możliwość odblokowania telefonu swoją twarzą. Nokia 2.2 jest jednym z pierwszych telefonów w swojej klasie cenowej, który wyposażono w biometryczne funkcje odblokowywania urządzenia wizerunkiem twarzy. Google Lens pozwala przeszukiwać otoczenie, a kiedy natrafimy na przedmiot, który się nam podoba, wystarczy skierować na niego obiektyw aparatu, aby dowiedzieć, jak gdzie go kupić. Można też skierować obiektyw na okładkę albumu, aby odkryć nową muzykę i od razu ją odtworzyć za pośrednictwem usług muzycznych takich, jak np. Spotify.

Nokia 2.2 wykorzystuje również najnowsze trendy w projektowaniu ekranów, z wyświetlaczem wypełniającym cały front urządzenia od krawędzi do krawędzi i z nowoczesnym, dyskretnym notchem, maksymalizującym powierzchnię ekranu. Ekran HD+ o przekątnej 5,71 cala, rozdzielczości HD + i jasności 400 nitów osadzony jest w minimalnych ramkach. Dzięki temu bez problemu smartfon Nokia 2.2 można obsługiwać jedną ręką, a samo urządzenie posiada kompaktowy rozmiar, bez problemu mieszcząc się w kieszeni spodni. Całość napędzana jest przez czterordzeniowy procesor MediaTek A22, który dzięki funkcjom optymalizującym zużycie baterii, pozwala korzystać ze smartfonu przez cały dzień.

Nokia 2.2 daje użytkownikom możliwość spersonalizowanego wyrażenia siebie, powracając do wymiennych obudów Nokia Xpress-on. Obudowy wykorzystują technologię nano-teksturowania powłok, aby zapewnić błyszczący wygląd w szerokiej gamie żywych kolorów. Obudowy Nokia Xpress-on można łatwo wymienić w ciągu kilku sekund, a będą one dostępne w kolorach Różowego Piasku, Niebieskiego Lodu i Leśnej Zieleni.

Szybki dostęp do Asystenta Google dzięki dedykowanemu przyciskowi

Nokia 2.2 umożliwia dostęp do najlepszych funkcji Google Assistant za pomocą dedykowanego przycisku i to w najniższym przedziale cenowym. Zadawanie pytań, uzyskiwanie wskazówek, nawiązywanie połączeń nigdy nie było tak proste. Krótkie naciśnięcie przycisku uruchamia Asystenta, natomiast długie wciśnięcie daje dostęp do szczegółowych zadań.

Nokia 2.2 będzie dostępna w kolorze czarnym i szarym w sugerowanej cenie detalicznej wynoszącej 549 zł.