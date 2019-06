Nokia 3 otrzymuje Androida 9 Pie

Aktualizacja Android 9 Pie na Nokia 3 wprowadza innowacje oparte mechanizmach sztucznej inteligencji. Pozwalają one oszczędzić czas podczas wykonywania rutynowych czynności, poprawiają żywotność baterii, dostosowują inteligentnie jasność ekranu, a także przewidują to, co użytkownik prawdopodobnie zechce zrobić w następnej kolejności. Najnowsza wersja systemu operacyjnego Google dodaje także Asystenta Cyfrowej Aktywności, który pomaga kontrolować czas spędzony na używaniu smartfona.

Kluczowe funkcje Androida 9 Pie