Nokia 3.1 Plus oficjalnie zaprezentowana

Nokia 3.1 Plus została wyceniona na 1099 juanów, co daje w przeliczeniu około 600 złotych. W tej cenie otrzymujemy urządzenie z procesorem MediaTek Helio P22, a także procesorem MG PowerVR GE8320. Na pokładzie znalazło się również 3 GB pamięci RAM oraz 32 GB na dane użytkownika. Za długie działanie na jednym ładowaniu w Nokii 3.1 Plus odpowiadać będzie akumulator o pojemności 3500 mAh.

Na tylnej obudowie smartfona znajdziemy aparat fotograficzny z sensorami 13 oraz 5 Mpix. Na przodzie producent zaimplementował kamerkę o rozdzielczości 8 Mpix.

Na ten moment nie wiadomo czy Nokia 3.1 Plus będzie dostępna w Polsce.