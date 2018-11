Nokia 3.1 Plus wchodzi do Polski

Nokia 3.1 Plus posiada 6-calowy wyświetlacz HD+ o proporcjach 18:9. Większy ekran zapewnia lepsze wrażenia podczas strumieniowania obrazu czy przeglądania mediów społecznościowych. Więcej treści widocznych od razu na Facebooku czy Instagramie, większe filmy odtwarzane z YouTube, czy też więcej treści na stronach informacyjnych to duża wygoda. Bateria o pojemności aż 3500 mAh pozwala na swobodne korzystanie z Nokia 3.1 Plus przez dwa dni bez konieczności dostępu do ładowarki.

Dwie tylne kamery

Dzięki głównej kamerze o rozdzielczości 13MP i AutoFocusowi z detekcją fazy możliwe jest bardzo szybkie i dokładne ustawienie ostrości nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Druga kamera z sensorem o rozdzielczości 5MP pozwala użytkownikom na wykonywanie profesjonalnych zdjęć w studyjnym stylu. Bez problemu można uzyskać artystyczny efekt rozmycia bokeh, a także zmienić poziom rozmycia tła już po zrobieniu zdjęcia. Z przodu umieszczono natomiast aparat 8MP. Dzięki dwóm wysokiej jakości aparatom głównym, które wspierane są przez funkcje sztucznej inteligencji, Nokia 3.1 Plus oferuje zaawansowane funkcje fotograficzne w przystępnej cenie.

Wydajność

Ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P22 zapewnia wysoką wydajność i energooszczędność. Smartfon wykorzystuje mniej rdzeni podczas podstawowych zadań jak np. wiadomości czy poczta, a jednocześnie zapewnia wzrost wydajności (pracują wszystkie rdzenie) podczas intensywnych zadań, takich jak oglądanie filmów czy gry.

Precyzyjnie dopasowana, wykonana z aluminium CNC, tylna obudowa łączy się z odlewaną, metalową ramą. Takie połączenie sprawia, że smartfon nie tylko ciekawie wygląda, ale zapewnia także wysoką solidność i trwałość. Matowe wykończenie Nokia 3.1 Plus z wycinanymi diamentowo detalami i zakrzywionym szkłem 2.5D zapewnia precyzyjne ułożenie smartfonu w dłoni.

Czysty, bezpieczny i aktualny

Nokia 3.1 Plus dołącza do kompleksowej oferty smartfonów Nokia z rodziny Android One, dostarczając wysokiej jakości oprogramowanie Google. Smartfony Nokia sygnowane Android One oferują dużą pojemność pamięci i świetny czas pracy na bateriach. Są także fabrycznie wyposażone w najnowsze innowacje opracowane przez Google w zakresie sztucznej inteligencji. Nokia 3.1 Plus przez trzy lata otrzymywać będzie comiesięczne „łaty bezpieczeństwa", a przez dwa lata wszystkie aktualizacje systemu operacyjnego, co zagwarantowane jest w programie Android One.

Nokia 3.1 Plus należy do najbezpieczniejszych i najnowocześniejszych smartfonów na rynku. Urządzenie będzie aktualne dzięki innowacjom dostarczanym przez Google, w tym Asystentowi Google i Zdjęciom Google z bezpłatną i nieograniczoną przestrzenią dyskową w chmurze .

Nokia 3.1 Plus jest fabrycznie wyposażona w system Android Oreo , dzięki czemu użytkownicy od razu mogą cieszyć się najnowszymi i najlepszymi funkcjami, w tym funkcją Google Lens czy trybem pozwalającym wyświetlić dwie aplikacje jednocześnie na ekranie ułatwiającym pracę wielozadaniową. Za dłuższe cykle pomiędzy ładowniami odpowiadają także funkcje sztucznej inteligencji, które ograniczają wykorzystanie baterii przez aplikacje działające w tle.

Dostępność i ceny

Nokia 3.1 Plus będzie dostępna w Polsce w kolorze niebieskim w wariancie 3GB/32GB (RAM / pamięć wewnętrzna) Sugerowana cena detaliczna wynosi 869,00 zł. Rozpoczęcie sprzedaży 30/11/2018.