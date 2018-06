Nokia 5.1 Plus na renderach

Nokia 5.1 Plus ma być ulepszoną wersją smartfona 5.1, który został zaprezentowany pod koniec maja tego roku. Według plotek, wspomniane urządzenie będzie posiadało wymiary na poziomie 149,5 x 71,9 x 8 mm i wykorzysta do działania ekran w proporcjach 19:9. Możemy spodziewać się także większego wyświetlacza niż u poprzednika - tym razem HMD miałoby zaimplementować do Nokii 5.1 Plus wyświetlacz o przekątnej 5,7 cala.

Na pokładzie smartfona ma znaleźć się także miejsce na procesor MediaTek Helio P18 oraz 3 GB pamięci operacyjnej RAM.

Nokia 5.1 Plus będzie dostępna zarówno na rynku europejskim, jak i azjatyckim. Na ten moment nie poznaliśmy oficjalnej daty premiery oraz ceny, która trzeba będzie zapłacić za tego smartfona.