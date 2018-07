Nokia 6.1 Plus – wyciek specyfikacji

Nokia 6.1 Plus trafiła do popularnego benchmarku GeekBench i wiadomo już, jaką wydajnością będzie mógł pochwalić się ten smartfon. Sprzęt HMD Global uzyskał 1332 punkty w teście pojedynczego rdzenia oraz 4903 punkty w teście wielordzeniowym - to idealny dowód na to, iż model 6.1. Plus będzie należał do średniej półki wydajnościowej.

GeekBench zdradza również, iż Nokia 6.1 Plus będzie posiadała 4 lub 6 GB pamięci RAM oraz 32 GB miejsca na dane. W kontekście procesora można spodziewać się jednostki Qualcomm Snapdragon 636.

Oficjalna premiera telefonu ma odbyć się już 19 lipca tego roku.