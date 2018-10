Nokia 7.1 - cena i polska data premiery

Nokia 7.1 to pierwszy smartfon firmy Nokia z technologią ekranu PureDisplay, zapewniającą kinową jakość obrazu HDR, zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Zastosowana w Nokia 7.1 technologia PureDipslay jest kompatybilna z formatem HDR10. Wyświetlacz Full HD 5.84" w proporcjach ekranu 19:9 automatycznie dostosuje jasność i kontrast do warunków oświetlenia zewnętrznego - zapewniając, że wyświetlane treści są dobrze widoczne nawet jasnym słońcu. Telefon jest napędzany przez Snapdragona 636 i ma złącze szybkiego ładowania USB typu C.

Zastosowana w Nokia 7.1, a zaprojektowana przez ZEISS, czuła optyka głównego aparatu (12 MP i 5 MP) z podwójną detekcją fazy, zapewniają superszybki i dokładny autofocus, a w efekcie zdjęcia, w każdych warunkach oświetleniowych. Smartfon pozwala uchwycić ujęcia w jakości HDR, a kadry będą ostrzejsze i wyraźniejsze. Za redukcję drgań podczas filmowania odpowiada funkcja elektronicznej stabilizacji obrazu (EIS).

Nowy interfejs aparatu z trybem ProCamera daje możliwość pełnej kontroli nad balansem bieli, czułością ISO, wartością przysłony i czasu otwarcia migawki. Wspierana przez sztuczną inteligencję przednia kamera Nokia 7.1 wprowadza funkcję rozpoznawania twarzy i umożliwia nałożenie na obraz animowanych masek 3D i filtrów.

Nokia 7.1 dołącza do oferty smartfonów Nokia z rodziny Android One. Telefon przez trzy lata otrzymywać będzie comiesięczne "łaty bezpieczeństwa", a przez dwa lata wszystkie aktualizacje systemu operacyjnego, co zagwarantowane jest w programie Android One. Dodatkowo dzięki funkcji Google Play Protect, która zapewnia skanowanie wszystkich aplikacji w sklepie oraz tych zainstalowanych w telefonie, użytkownicy są zabezpieczeni przed złośliwym oprogramowaniem. Biorąc pod uwagę wyżej wspomniane elementy można z powodzeniem uznać, że nowy smartfon Nokia 7.1 należy do najbezpieczniejszych i najnowocześniejszych smartfonów na rynku. Urządzenie będzie aktualne dzięki innowacjom dostarczanym przez Google, w tym Asystentowi Google i Zdjęciom Google z bezpłatną i nieograniczoną przestrzenią dyskową w chmurze.

Smartfon Nokia 7.1 jest przygotowany do otrzymania najnowszej wersji systemu operacyjnego Android 9, który rozszerzy funkcje sztucznej inteligencji sprawiając, że urządzenie będzie inteligentniejsze, szybsze, a w miarę korzystania będzie uczyć się wzorców użytkowania, żeby lepiej się do nas dostosować.

Dostępność i ceny

Nokia 7.1 będzie dostępna w Polsce od 15 października, w dwóch kolorach: granatowy i srebrny. Sugerowana cena detaliczna to 1499 zł.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sieci:

LTE Cat. 6, 2CA 300Mbps DL /50Mbps UL

System operacyjny:

Android Oreo (z zaplanowanym uaktualnieniem do wersji 9 Pie)

Procesor:

Qualcomm Snapdragon 636

Pamięć:

RAM: 3GB / 4GB LPPDDR4x; ROM: 32GB/ 64GB e-MMC 5.1

Obsługa kart MicroSD do 400GB

Wyświetlacz:

PureDisplay - 5.8.4" FHD+ 19:9 notch (2280 x 1080),

2.5D zakrzywione szkło Corning® Gorilla Glass 3 CG,

Aparat:

Główny 1: 12MP 2PD/AF/F1.8/1.28um

Główny 2: 5MP BW/FF/F2.4/1.12um

Przedni: 8MP FF/F2.0/FOV 84o

Lampa błyskowa: Dual flash

Optyka ZEISS

Łączność:

802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0、GPS/AGPS+GLONASS、NFC

Czujniki:

Światła, zbliżeniowy, akcelerometr (g-sensor), e-compass, żyroskop, czytnik linii papilarnych (z tyłu telefonu)

Ładowanie i akcesoria:

Ładowarka 9V/2A, kabel USB typu C, słuchawki

Bateria:

3060 mAh, niewymienialna, kompatybilna z fastcharge

Złącza:

Typu C (USB 2.0), OTG, 3.5mm audio, Nokia OZO audio

Wymiary:

149.7 x 71.18 x 7.99mm / 160g

Złącze SIM:

Combo SIM slot: dual nano SIM lub nano SIM + MicroSD