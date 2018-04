Nokia 9 – znamy specyfikację

Zgodnie z informacjami zawartymi w przecieku, smartfon będzie wyposażony w 6-calowy ekran AMOLED o proporcjach 18:9, a obudowa ma zostać wykończona 18-karatowym złotem (zapewne chodzi o edycję specjalną). Za wydajność ma odpowiadać układ Qualcomm Snapdragon 845, który otrzyma wsparcie w postaci 8 GB pamięci RAM.

Aparat, podobnie jak w najnowszym Huaweiu P20 Pro, ma mieć aż trzy obiektywy i wykonywać zdjęcia w rozdzielczości 41 megapikseli. Dzięki obecności teleobiektywu, układ będzie miał funkcję 4-krotnego przybliżenia optycznego. Z przodu z kolei będzie 21-megapikselowa jednostka z optyką f/1.8. Za zasilanie urządzenia będzie odpowiadać akumulator o pojemności 3900 mAh, a na pokładzie znajdziemy najnowszego Androida 8.1.



Czy tak właśnie będzie wyglądał prawdziwy flagowiec od Nokii? Większość z pewnością by tego chciała, jednak użytkownicy portalu Slashleaks bardzo nisko oceniają wiarygodność tego przecieku, co może wskazywać, że są to jedynie marzenia jednego z fanów marki.