Nokia przenosi dane użytkowników do chmury

Ten ruch ma zapewnić użytkownikom smartfonów Nokia zwiększenie szybkości działania urządzeń oraz szybkości aktualizacji i rozszerzeń dostarczanych do nich. Nie bez znaczenia jest także kwestia bezpieczeństwa danych, które podlegają pełnej ochronie w myśl europejskich przepisów RODO.

Warto przypomnieć, że w marcu "usterka w oprogramowaniu", jak określił ją producent, miała doprowadzić do sytuacji, w której dane z pewnej partii smartfonów marki Nokia trafiły do Chin. HMD Global jest firmą fińską, ale smartfony produkowane są w Chinach.

Korzystając z analizy danych i technologii uczenia maszynowego oferowanej przez Google Cloud, a także specjalistycznej wiedzy CGI na temat chmur i przetwarzanych w nich danych, HMD Global może zmaksymalizować analizę spływających informacji, aby zapewnić użytkownikom najlepsze wrażenia podczas korzystania z telefonów Nokia. Pierwszymi urządzeniami, które będą przechowywać dane w nowym centrum, będą smartfony Nokia 4.2, a dane z wcześniejszych modeli smartfonów Nokia zostaną przeniesione do Haminy po ich aktualizacji do Androida Q, która rozpocznie się jeszcze w tym roku.

- Użytkownicy smartfonów Nokia na całym świecie doceniają naszą unikalną obietnicę, że każdy nasz smartfon działa na czystym systemie Android i będzie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń co miesiąc, wraz z aktualizacjami systemu operacyjnego dostarczanymi przez 2 lata. Chcemy, aby każdy smartfon Nokia był jak najbardziej nowoczesny przez jak najdłuższy czas, a wszyscy nasi konsumenci mogli korzystać z najnowszych innowacji Google. Właśnie dlatego staramy się, aby najnowsze aktualizacje systemu operacyjnego Android były dostarczane szybciej, niż robi to jakikolwiek inny producent. Dzisiaj robimy kolejny, znaczący krok w podtrzymywaniu zaufania naszych klientów. Pozostając wierni naszemu fińskiemu dziedzictwu, zdecydowaliśmy się na współpracę z Google Cloud Platform w celu zaspokojenia rosnących potrzeb w zakresie przechowywania danych i zwiększenia inwestycji w naszym kraju - powiedział Pekka Rantala, EVP and CMO w HMD Global.

Przeniesienie centrum danych do Finlandii pokazuje ogromne zaangażowanie HMD Global w przestrzeganie wszystkich europejskich przepisów dotyczących środków bezpieczeństwa, w tym przepisów UE dotyczących ochrony danych, takich jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Nowe rozwiązanie HMD Global, zbudowane wraz z CGI i Google Cloud, jest zgodne ze wszystkimi wytycznymi RODO, a zbierane dane dotyczące aktywacji i wydajności telefonów są zarządzane bezpośrednio przez HMD Global, bez pośrednictwa firm trzecich.

- Google Cloud i CGI to nasi strategiczni partnerzy w dostarczaniu rozwiązań chmurowych, z którymi blisko współpracujemy od dawna. Chcemy zachować otwartość i pełną transparentność w kwestii tego, jak zbieramy i przechowujemy dane aktywacyjne urządzenia, a także chcemy mieć pewność, że nasi klienci rozumieją, dlaczego i w jaki sposób poprawia to jakość korzystania z telefonów. Nowe rozwiązanie to spełnienie naszej obietnicy odnośnie czystego, bezpiecznego i zawsze aktualnego systemu Android, dodatkowo wzmocnione od teraz zlokalizowanymi w Finlandii serwerami zapewniającym najwyższe bezpieczeństwo i prywatność przechowywanych na nich danych - dodaje Pekka Rantala, EVP and CMO w HMD Global.