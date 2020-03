Nokia zapowiada nowe smartfony

Nokia zapowiedziała przed weekendem autorski smartfon wspierający technologię 5G. Urządzenie nazywa się Nokia 8.3 i będzie wyposażone w układ Snapdragon 765G, a do tego 6–8 GB RAM-u oraz 64 lub 128 GB miejsca na pliki użytkownika. Nie zabraknie też slotu na karty pamięci microSD o pojemności maksymalnie 400 GB.

Na pokładzie znajdzie się Android 10 z obiecanym 2-letnim okresem aktualizacji systemowych oraz poprawkami bezpieczeństwa przez 3 lata.

Telefon będzie miał bezramkowy ekran o przekątnej 6,8 cala z otworem na kamerkę do selfie 24 Mpx. Na pleckach znajdziemy z kolei cztery obiektywy, za których opracowanie odpowiada firma Zeiss. Główny zaoferuje 64 Mpx, a dodatkowo otrzymamy ultraszerokokątny obiektyw 12 Mpx pozwalający rejestrować maksymalnie 60 klatek na sekundę. Do tego producent dorzucił kamerkę 2 Mpx wspomagającą tworzenie zdjęć bokeh oraz obiektyw 2 Mpx do makr. Producent zapewnia, że ten ostatni pozwala na robienie ostrych zdjęć z odległości 3,6 cm.

Urządzenie będzie zawierać baterię o pojemności 4500 mAh i ładowarkę o mocy 18 W, skaner linii papilarnych oraz gniazdo 3,5 mm. Producent potwierdził też współpracę z producentami nowego filmu o Jamesie Bondzie – Nokia 8.3 będzie oficjalnym telefonem agenta 007.

Za najtańszą wersję trzeba będzie zapłacić co najmniej 599 euro (ok. 2550 zł).

Nokia zapowiedziała też trzy inne, budżetowe modele. Nokia 5.3 będzie słabszą wersją 8.3 z podobnym układem obiektywów, ale słabszymi podzespołami (Snapdragon 665 na pokładzie), gorszą rozdzielczością obiektywów (odpowiednio 12 Mpx, 5 Mpx, 2 Mpx, 2 Mpx) i ekranem o przekątnej 6,55 cala. Do tego 3–6 GB RAM, akumulator 4000 mAh i gniazdo słuchawkowe. Telefon wyceniono na 950 zł.

Nokia 1.3 to z kolei budżetowy model z pojedynczym obiektywem i Androidem w okrojonej wersji Go. Specyfikacja urządzenia nie powala, ale przynajmniej możemy się spodziewać taniego smartfona z ekranem 5,71 cala o rozdzielczości HD+.

Nokia 5310 to hołd dla modelu 5310 Express Music, dawniej bardzo popularnego telefonu muzycznego, jeszcze sprzed ery smartfonów – do łask powraca m.in. klawiatura alfanumeryczna i gry Java. Jego największą zaletą będzie wynosząca ok. 200 zł cena i możliwość odcięcia się na jakiś czas od social mediów.

fot. Nokia