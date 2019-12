Notatnik jednak nie będzie odrębną aplikacją

Choć w sierpniu Microsoft ogłaszał, że w ramach aktualizacji Windowsa już niedługo Notatnik stanie się oddzielną aplikacją (choć zainstalowaną domyślnie), którą będzie można pobierać i aktualizować niezależnie od całego systemu, to teraz firma wycofała się z tej decyzji. Aktualizacja systemu Windows 10 20H1, zapowiadana na wiosnę 2020 r., jednak nie przewiduje przeniesienia Notatnika do Sklepu Microsoft jako odrębnej aplikacji.

Zmiana decyzji zaskakuje, ponieważ Microsoft przekonująco uzasadniał decyzję o udostępnieniu Notatnika w sklepie, twierdząc, że pozwoliłoby to aktualizować go niezależnie od aktualizacji całego systemu operacyjnego (częściej niż co 6 miesięcy) i elastycznie reagować na ewentualne problemy. Umożliwiałoby to również odinstalowanie Notatnika w razie potrzeby.

fot. PIX1861 – Pixabay