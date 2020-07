Notebooki gamingowe Acera z aktualizacjami

Zmiany w sprzęcie dla graczy

Acer niedawno ogłosił, że Predator Helios 700, Predator Helios 300, Predator Triton 300 i Nitro 7, czyli popularne modele notebooków gamingowych, otrzymają lepsze komponenty. Wśród usprawnień są procesory Intel Core serii H 10. generacji połączone z nowymi kartami graficznymi NVIDIA RTX 2080 SUPER lub RTX 2070 SUPER.

Predator Helios 700

Ten notebook wyposażony w wysuwaną klawiaturę HyperDrift został zmodernizowany o nowe procesory Intel 10. generacji. Ponownie na pokładzie znajdziemy standardowy Core i7-10875H lub odblokowany Core i9-10980HK, połączony z kartą graficzną NVIDIA RTX 2070 SUPER lub RTX 2080 SUPER.

Zmieniono też układ chłodzenia. W najnowszej wersji wyposażonej w procesory Core i9 zastosowano materiał o nazwie PowerGem, który charakteryzuje się 3,83 razy lepszą przewodnością cieplną niż miedź. To w połączeniu z trzema ciepłowodami, technologią Acer CoolBoost, komorą parową i parą wentylatorów AeroBlade 3D 4. generacji ma zapewnić ulepszoną względem poprzednika efektywność odprowadzania ciepła.

Pozostałe zmiany to zastosowanie pamięci o wyższej częstotliwości, tj. 2933 MHz (maks. 64 GB) i dodatkowy port Thunderbolt 3 (w sumie dwa takie porty). Łączność zapewnia połączenie karty sieciowej Killer LAN E3100G z kartą w standardzie WiFi 6 – Killer AX1650. To pozwala na korzystanie z technologii Killer DoubleShot Pro, która znacznie poprawia komfort użytkowania. W sprzęcie znajdziemy też szybkie dyski SSD PCIe NVMe działające w trybie RAID 0 lub szybki ekran FHD IPS 144 Hz, który wykorzystuje technologię NVIDIA G-Sync.

Klawiatura umożliwia wybór podświetlenia klawiszy w ramach gamy RGB, ma też funkcję anti-ghosting, czyli mechanizm zapobiegający blokowaniu się klawiatury przy wciśnięciu wielu przycisków jednocześnie. Na klawiszach WSAD są nakładki MagTek zaprojektowane specjalnie pod kątem gier wyścigowych. Wystarczy zamienić klasyczne klawisze na te przeznaczone do gier wyścigowych lub MagForce. Ponadto gracz może użyć aplikacji Predator Sense lub wcisnąć klawisz skrótu P3, aby ustawić podświetlenie i punkt aktywacji według własnych preferencji.

Predator Helios 300

Jego nowa odsłona wyposażona została w procesor Intel Core serii H 10. generacji i kartę graficzną GeForce RTX 2070 Max-Q z opcją overclockingu. Ma wyświetlacz FHD IPS 15,6 cali o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 240 Hz i czasie reakcji zaledwie 3 ms w trybie overdrive.

Pod maską notebooka znajdziemy do 32 GB pamięci DDR4 2933 MHz, dwa dyski SSD PCIe NVMe działające w RAID 0 o maks. pojemności 2 TB, co sprosta wymaganiom gier z segmentu AAA.

Zastosowanie technologii DTS:X Ultra Audio ma gwarantować bardzo dobrą jakość dźwięku (dźwięk przestrzenny 360°). Do tego notebook oferuje różne tryby odtwarzania dźwięku, skonfigurowane odpowiednio do różnych rodzajów gier (strategie/RPG/FPS).

Oryginalny system chłodzenia Acer ma pozwalać na zachowanie maks. wysokiej wydajności urządzenia przy optymalnej temperaturze pracy podzespołów. W notebooku zastosowano układ podwójnych wentylatorów, z których jeden to AeroBlade 3D 4. generacji. Wyposażono go także w technologię Acer CoolBoost, która dodatkowo umożliwia użytkownikowi przeprowadzenie ręcznej konfiguracji parametrów wentylatorów. Wybór kultury pracy lub efektywności działania układu chłodzenia należy do użytkownika.

fot. Acer