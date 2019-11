Nowa funkcja w Zdjęciach Google

W końcu Google zwiększył możliwości użytkownika związane ze Zdjęciami – od teraz można samodzielnie podpisywać występujących na fotkach znajomych. Opcja dostępna jest w panelu EXIF każdej fotografii.

W ten sposób aplikacja będzie korzystała z otrzymanych danych i oznaczała znajomych szybciej i sprawniej, wykorzystując do tego mechanizmy uczenia maszynowego. Oprogramowanie na podstawie naszych oznaczeń będzie w stanie zakodować wygląd oznaczanych osób i na tej podstawie samoczynnie katalogować zdjęcia.

Jest tu jednak mały kruczek. Nie możemy oznaczyć innych zdjęć niż te, na których bezproblemowo zadziała funkcja wykrywania twarzy Google'a. Tylko tego typu fotografie będą brane przez program pod uwagę. Tak więc, jeśli znajomy pojawia się nad zdjęciu pod dziwnym kątem, tyłem czy na zdjęciu widać tylko zarys sylwetki – program nie zezwoli na otagowanie tej osoby. Dodatkowo możemy edytować nazwy istniejących tagów do pogrupowanych wcześniej przez program osób oraz zmieniać nazwy katalogowe. Aby dodać tag do zdjęcia z widoczną twarzą, należy kliknąć wielokropek, co wyświetli nam sekcję EXIF z możliwością dodania nowego taga lub edycji już istniejącego w katalogu.

Do tej pory Zdjęcia Google grupowały osoby często przewijające się w naszej galerii tylko w momencie, gdy uzbierało się już wiele fotografii z danym znajomym. Obecnie można dodawać tagi już od pierwszego zdjęcia z nową osobą. Aby znaleźć zdjęcie z konkretnym znajomym, nie trzeba już przeszukiwać całej galerii. Wcześniej nie było też możliwe edytowanie błędnie pogrupowanych zdjęć.

Nowa opcja jest stopniowo udostępniana kolejnym użytkownikom.

fot. Luis Wilker Perelo WilkerNet/Pixabay