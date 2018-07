Nowa generacja 27-calowych monitorów NEC

Większość monitorów wykorzystywanych w sektorze korporacyjnym nadal posiada co najwyżej 24-calowy ekran, dlatego wielu pracowników używa dwóch monitorów, aby móc pracować z kilkoma aplikacjami jednocześnie. Natomiast nowa linia monitorów MultiSync oferuje ekrany o rozmiarze 27 cali, dzięki czemu wyświetlane treści są bardziej czytelne, a zarządzanie kilkoma otwartymi oknami na raz staje się łatwiejsze.

Flagowym modelem wśród nowych monitorów NEC MultiSync jest PA271Q, zaprojektowany do profesjonalnych biur i dla specjalistów takich jak m.in.: graficy, architekci, fotografowie, DTP-owcy, czy projektanci. NEC PA271Q zapewnia najwyższej klasy odwzorowanie barw poprzez wykorzystanie silnika SpectraView i zintegrowanej aplikacji do kalibracji kolorów. Użytkownicy po podłączeniu zewnętrznego kalibratora do portu USB mogą wybrać żądane ustawienia z menu ekranowego.

Monitor umożliwia utrzymanie porządku na biurku, dzięki złączu USB Type-C, które ułatwia zarządzanie sygnałem wideo, audio, zasilaniem i urządzeniami USB za pomocą tylko jednego przewodu. Użytkownicy mogą jeszcze bardziej poprawić jakość obrazu za pomocą układu dbającego o równomierność podświetlenia całego ekranu, co szczególnie przydaje się w konfiguracjach wielomonitorowych. Monitor wyróżnia się również wysoce zaawansowanymi funkcjami ergonomicznymi.

Oprócz monitora NEC PA271Q, nowa generacja MultiSync zawiera model podstawowy NEC E271N i bardziej zaawansowany - NEC EA271F do pracy biurowej.