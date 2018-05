Nowa generacja głośniczka JBL Go

JBL Go 2 to wodoodporny głośnik Bluetooth o klasie wodoszczelności IPX7. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu zapewnia nawet 5 godzin strumieniowego przesyłania muzyki przez łącze Bluetooth. JBL Go 2 oferuje również krystalicznie czysty dźwięk połączeń telefonicznych za pośrednictwem wbudowanego zestawu głośnomówiącego, który redukuje szumy.

Konstrukcja o klasie wodoszczelności IPX7 sprawia, że głośnik Go 2 można zanurzyć w wodzie do 30 minut na głębokość do 1 metra. Jest to tzw. pierwsza klasa wodoszczelności „podwodnej". Przedmioty tej klasy nadają się do użytku w czasie pływania w wodzie i snorkelingu, gdzie duże głębokości nie występują. JBL Go 2 można zatem bez obaw używać na plaży, na brzegu basenu, a nawet w samym basenie.

Dodatkowo głośnik JBL Go 2 wyposażony jest w wejście sygnału audio AUX, które umożliwia odtwarzanie muzyki nawet, jeśli urządzenie źródłowe nie posiada technologii Bluetooth.