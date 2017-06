Nowa generacja myszek Logitech MX

Logitech Flow uzupełnia darmowe oprogramowanie Logitech Options, które umożliwia dostosowanie poszczególnych funkcji urządzeń do indywidualnych preferencji użytkownika. Nowy software w połączeniu z kolejną generacją myszek z serii MX pozwala nie tylko na płynne używanie trzech komputerów jednocześnie, lecz także kopiowanie i przenoszenie plików, zdjęć oraz dokumentów pomiędzy komputerami. Dodatkowo instalacja i obsługa Logitech FLOW jest intuicyjna i szybka.

Logitech MX Master 2S i Logitech MX Anywhere 2S

Myszki Logitech MX Master 2S i Logitech MX Anywhere 2S wyposażono w ulepszony czujnik laserowy Darkiefield, który zapewnia szybką i precyzyjną pracę kursora z czułością do 4 000 DPI, niezależnie od używanego ekranu. Dodatkowo dzięki zaawansowanej technologii śledzenia ruchów myszki mogą pracować na dowolnej powierzchni, nawet na szkle. Nowa generacja Logitech MX oferuje również długie działanie na baterii. Po pełnym naładowaniu akumulator pozwala na korzystanie z urządzeń nawet do 70 dni, w zależności od intensywności użytkowania.

Kółko przewijania w myszkach Logitech MX Master 2S i MX Anywhere 2S działa w dwóch trybach. Tryb swobodny, który umożliwia komfortowe i szybkie przeglądanie długich dokumentów oraz stron internetowych, można jednym kliknięciem zmienić na tryb precyzyjny. Ponadto MX Master 2S został wyposażony w dodatkowe, boczne kółko umieszczone pod kciukiem, które można zaprogramować według własnych preferencji w oprogramowaniu Logitech Options.

Myszy z serii MX zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort. Konstrukcja Logitech MX Master 2S podtrzymuje dłoń i nadgarstek w naturalnej, wygodnej pozycji. Z kolei niewielki, mobilny kształt MX Anywhere 2S sprawdzi się w domu, w pracy oraz w podróży.

Cena i dostępność

Nowa generacja myszek z serii MX pojawi się w sprzedaży na stronie Logitech oraz u dystrybutorów w czerwcu 2017 roku. Logitech MX Master 2S będzie dostępna w sugerowanej cenie detalicznej 479 zł, a MX Anywhere 2S w cenie 399 zł.

Oprogramowanie Logitech FLOW współpracuje również z myszką M590 Multi-Device Silent. Urządzenie jest dostępne w sprzedaży na stronie Logitech oraz u partnerów w sugerowanej cenie detalicznej 219 zł. M590 oferuje podwójną łączność, precyzyjne kółko przewijania oraz profilowany kształt.