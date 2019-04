Nowa karta przechwytująca Razer Ripsaw HD

Wysokiej jakości nagrywanie oraz transmitownie

Razer Ripsaw HD to kompaktowa zewnętrzna karta do przechwytywania z profesjonalnymi funkcjami, spełniającymi oczekiwania streamerów, którzy wymagają dużej liczby klatek na sekundę, szczegółowych nagrań i wyraźnego dźwięku. Dzięki przechwytywaniu wideo w rozdzielczości 1080p Full HD przy 60 klatkach na sekundę, Ripsaw HD jest idealny narzędziem do płynnego nagrywania rozgrywki i transmisji na żywo.

Ripsaw HD został wyposażony w obsługę 4K pass-through przy 60 FPS, co pozwala streamerom cieszyć się rozgrywką w ultrawysokiej rozdzielczości, jednocześnie dając im możliwość udostępniania widzom gameplayu w rozdzielczości 1080p Full HD z 60 klatkami na sekundę.

Ripsaw HD jest kompatybilny z komputerami PC oraz konsolami. Urządzenie zostało wyposażone w wejście i wyjście HDMI dla łatwego przechwytywania wideo za pomocą jednego połączenia USB 3.0. Dzięki systemowi audio streamerzy mogą transmitować dźwięk zarówno z gry, jak i z mikrofonu z zerowym opóźnieniem i bez desynchronizacji. Wejście mikrofonowe umożliwia streamerom korzystanie z jednego mikrofonu na dwóch komputerach, eliminując konieczność używania miksera audio lub przeprowadzania skomplikowanej konfiguracji oprogramowania, pozwalając tym samym na komunikację w grze i jednoczesną transmisję głosu podczas streamu. Dodanie Ripsaw HD do gamy innowacyjnych produktów firmy Razer, takich jak Kiyo - pierwszej kamery z oświetleniem pierścieniowym stworzonej z myślą o streamerach, czy Seiren Elite - mikrofonu z wbudowanym ogranicznikiem szumów, pozwala Razerowi na zaoferowanie wysokiej jakości multiplatformowych rozwiązań audio i wideo dla każdego.

169.99€ (sugerowana cena detaliczna).