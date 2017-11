Nowa klawiatura od Cooler Mastera

Choć minimalistyczny design klawiatury nie uległ zmianie, zupełną nowością dla serii MasterKeys jest dołączenie do MK750 podkładki pod nadgarstki. Ta doczepiana jest do urządzenia przy pomocy magnesów, a co za tym idzie, jej demontaż nie nastręcza żadnych problemów. Sama podkładka to dodatek bardzo pożądany przez wielu graczy.

Pełna kontrola

Klawiaturę wyposażono w 32-bitowy procesor Cortex M3 i 512 KB pamięci wewnętrznej. Dzięki systemowi On-the-fly, użytkownik może w każdej chwili zmienić część ustawień klawiatury - i to bez korzystania z oprogramowania. Nie znaczy to jednak, że producent zapomniał o wsparciu zaawansowanego softu: za jego pomocą również można zarządzać MK750.

Nadal na topie

MK750 korzysta oczywiście z popularnych przełączników Cherry MX, uchodzących za jedne z najlepszych. Ich żywotność przewidziana jest na około 50 mln kliknięć, co powinno czynić produkt Cooler Mastera inwestycją na lata.

Te kolory!

Jak na zaawansowaną klawiaturę przystało, MK750 posiada podświetlenie RGB o palecie barw składającej się z 16,7 mln kolorów. Co więcej, prócz diod LED-owych znajdujących się pod klawiszami, na trzech bokach klawiatury producent umieścił podświetlane paski.

Bez plączącego się kabla

Cooler Master starał się zadbać o solidną konstrukcję MK750. Długi, 1.8 m przewód w oplocie można odczepić od MK750. Dodatkowo na spodzie klawiatury znalazły się specjalne wyżłobienia, umożliwiające łatwiejsze zarządzanie okablowaniem.

Klawiatura MasterKeys MK750 kosztuje około 699 zł.