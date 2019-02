Nowa linia laserowych projektorów Epson

Możliwość stosowania wymiennych obiektywów czyni je najbardziej wszechstronnymi projektorami instalacyjnymi Epson. Minimalistyczny, dyskretny design i cichsza praca wentylatora pozwalają im łatwo wtopić się w dowolne otoczenie, takie jak centra rozrywki, sale wykładowe i konferencyjne czy muzea.

Każdy projektor jest dostępny w wersji bez obiektywu, dzięki czemu użytkownik może sam wybrać najlepszą dla siebie konfigurację. Tak elastyczne podejście umożliwia dopasowanie obiektywu praktycznie do każdego scenariusza użycia. Do wyboru jest 12 wymiennych obiektywów Epson - od krótko do długoogniskowych. Dla klientów szukających gotowego rozwiązania do wielu różnych zastosowań Epson oferuje także uniwersalny zestaw z obiektywem ELPLM08.

Projektory laserowe EB-L1075U, EB-L1070U i EB-L1050U wyświetlają wysokiej jakości obrazy o imponującym nasyceniu kolorów, kontraście, balansie bieli, odwzorowaniu szczegółów i głębi czerni. Taką jakość osiągnięto dzięki połączeniu rozdzielczości WUXGA, optymalizacji do 4K, technologii laserowego źródła światła o jasności do 7000 lumenów, jednakowemu natężeniu światła barwnego i białego (CLO), technologii 3LCD i kontrastowi natywnemu wynoszącego 2000:1.

Montaż urządzeń jest bardzo prosty, a gwarantowana niezawodność oznacza, że można je bez obaw instalować nawet w trudno dostępnych miejscach. Zaletą jest możliwość montażu w zakresie 360 stopni, a także mniejsza waga i cichsza praca w porównaniu z wcześniejszymi modelami. Po zainstalowaniu projektory nie wymagają serwisowania przez 20000 godzin.

Projektory EB-L1075U (czarny), EB-L1070U (biały) i EB-L1050U (biały) będą dostępne w sprzedaży od września 2019.