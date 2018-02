Nowa pralka Samsung z technologią QuickDrive

Linia pralek QuickDrive to przełom w dziedzinie prania. Współcześni użytkownicy, a w szczególności żyjący bardzo intensywnie młodzi ludzie, dążą do tego, by codzienne obowiązki zajmowały im jak najmniej czasu. Samsung wyszedł naprzeciw ich oczekiwaniom, proponując wydajne, ekonomiczne i przyjazne dla tkanin urządzenie.

Szybkie i skuteczne pranie

Technologia QuickDrive to serce nowoczesnej pralki, które pozwala prać aż o 50% szybciej niż inne tego typu urządzenia, przy pełnej skuteczności prania i oszczędności energii. Pralka wykonuje pełny cykl prania i pierze ubrania nie tylko szybko, ale przede wszystkim precyzyjnie i z dbałością o tkaniny. Technologia QuickDrive stanowi rewolucję marki Samsung w dziedzinie prania.

Jak działa technologia QuickDrive?

Innowacyjność technologii QuickDrive wynika ze specjalnej konstrukcji bębna, który składa się z dużego bębna głównego oraz umieszczonej z tyłu obracającej się niezależnie płyty. W odróżnieniu od konwencjonalnych pralek, które podczas prania wielokrotnie przesuwają wsad tylko w górę i w dół, w bębnie pralki Quick Drive ubrania przenoszone są z góry na dół, a płyta z tyłu wprowadza je w ruch do tyłu i do przodu. Efektem jest rewolucyjna dynamika działająca w dwóch różnych płaszczyznach, by szybko, delikatnie i dokładnie usunąć brud, zapewniając intensywny i kompletny cykl prania. Dzięki dwóm drogom, przez które transportowana jest woda - szufladzie na detergent i dodatkowej dyszy umieszczonej w górnej części kołnierza - możliwe jest znacznie szybsze usuwanie resztek proszku lub płynu do prania.

Oszczędność czasu i energii

Włączając tryb Super Szybki możemy być pewni, że wyjmiemy z pralki dokładnie wyprane tkaniny już po 39 minutach. Technologia QuickDrive to nie tylko oszczędność czasu, ale i energii elektrycznej, której zużycie zredukowane jest aż do 20 proc. bez pogorszenia skuteczności prania. Pralka marki Samsung wyposażona jest w silnik Digital Inverter, który pracuje cicho i zużywa znacznie mniej prądu, jednocześnie zapewniając dokładność prania i dbałość o tkaniny, na co producent daje użytkownikom 10 lat gwarancji.

Pralka, która łączy wszystkie innowacyjne technologie

Marka Samsung, tworząc najnowszą linię pralek, połączyła technologię QuickDrive z innymi rewolucyjnymi rozwiązaniami, które cieszą się uznaniem użytkowników. EcoBubble tworzy aktywną pianę, powstałą w wyniku łączenia się powietrza, wody i detergentu, która szybciej wnika w ubrania i skuteczniej usuwa brud nawet w niskiej temperaturze. Dodatkowe drzwi AddWash to z kolei możliwość dodania ubrań już po rozpoczęciu cyklu prania. Obie te funkcje, będące swoistą rewolucją na rynku sprzętów gospodarstwa domowego, wraz z nową technologią QuickDrive, stanową idealne połączenie, które gwarantuje wydajne, ekonomiczne i skuteczne pranie.

Inteligentny asystent

Nowe urządzenie wyposażone zostało również w Asystenta Prania. Jego zadaniem jest ułatwienie obsługi pralki, w tym wyświetlanie kluczowych informacji o czasie prania oraz jego skuteczności, a także pomoc w dobraniu odpowiedniego trybu w zależności od rodzaju tkanin, ich koloru i poziomu zabrudzenia. Stan pracy urządzenia można kontrolować także za pomocą aplikacji mobilnej Smart Control. Nawet gdy jesteśmy poza domem, możemy włączyć lub zatrzymać cykl, a także otrzymywać powiadomienia o tym, w jakiej fazie jest pranie i ile czasu zostało do jego zakończenia.

Innowacyjna pralka wyposażona została także w Program Pranie optymalne, który ocenia wagę wsadu, stopień zabrudzenia tkanin oraz ilość wody potrzebnej do ich wyprania, by za pomocą autodozownika, dobrać odpowiednią ilość detergentu do konkretnego prania.