Nowa rodzina Intel Xeon E3-1200 v6

Rodzina Intel Xeon E3-1200 v6 powstała z myślą o stacjach roboczych i serwerach klasy podstawowej wykorzystywanych przez małe firmy na całym świecie. Dzięki obsłudze coraz bardziej wymagających obciążeń i przepływów pracy procesory te są w stanie zapewnić lepszy dostęp do danych biznesowych, szybszą pracę oraz większą elastyczność.

Stacje robocze klasy podstawowej oparte o procesory Intel Xeon E3-1200 v6 potrafią obsłużyć nowe, wymagające obciążenia obliczeniowe - w tym związane z projektowaniem, analizą danych, renderowaniem czy profesjonalnym wykorzystywaniem wirtualnej rzeczywistości (VR).

Wirtualna rzeczywistość to jedno z najbardziej rewolucyjnych zastosowań, jakie w ostatnich latach wpłynęły na rynek profesjonalnych stacji roboczych. Projektanci mogą teraz w łatwy i szybki sposób tworzyć wizualizacje swoich projektów CAD w technologii 3D/VR. Jednostki z procesorami Intel Xeon E3-1200 v6, skonfigurowane z myślą o wymogach najnowszych zestawów VR, mogą posłużyć jako solidna podstawa do zastosowania przez użytkowników.

Jednym z głównych czynników decydujących o wyborze profesjonalnego serwera lub stacji roboczej klasy podstawowej jest rosnąca potrzeba ochrony ważnych danych i własności intelektualnej. Procesory Xeon E3-1200 v6 udostępniają szereg wspomaganych sprzętowo funkcji, takich jak rozszerzenia Intel Software Guard Extensions (Intel SGX), służących do ochrony danych wrażliwych - w tym kluczy szyfrujących stosowanych w komunikacji internetowej - przed nieautoryzowanym dostępem lub modyfikacją. Co więcej, zastosowana technologia Intel Authenticate pozwala tworzyć dostosowane do potrzeb firm rozwiązania uwierzytelniania wieloskładnikowego, zapewniające ochronę dostępu do najbardziej wrażliwych danych firmy.

Produkty z rodziny Intel Xeon E3-1200 v6 osiągają o 56%1 wyższą wydajność w porównaniu z procesorem Intel Xeon E3-1200 v2 stosowanym obecnie na szeroką skalę w stacjach roboczych przeznaczonych dla małych firm. Procesor Intel Xeon E3-1280 v6 może pracować przy maksymalnej częstotliwości bazowej na poziomie 3,90 GHz, którą można zwiększyć do 4,20 GHz z zastosowaniem technologii Intel Turbo Boost 2.0. Dodatkowo najnowsze produkty Intel Xeon E3-1200 v6 obsługują wyższe szybkości pracy pamięci operacyjnej, w tym pamięć ECC (Error-Correcting Code) w konfiguracjach do 64 GB pamięci DDR 2400 MHz.

Poza zwiększoną wydajnością procesorów i obsługą szybszych pamięci wybrane produkty z rodziny Intel Xeon E3-1200 v6 są także dostępne z układem graficznym HD Intel P630. O jego wysokiej wydajności i bardzo dobrym stosunku jakości do ceny może świadczyć trzykrotny wzrost wydajności graficznej w porównaniu z procesorem Intel Xeon E3-1280 v2.

Produkty z rodziny Intel Xeon E3-1200 v6 są już dostępne w sprzedaży. Ich zakup jest możliwy na całym świecie za pośrednictwem dostawców i przedstawicieli handlowych.