Nowa rodzina smartfonów Oppo?

Początkowo zakładano, że trzy nadchodzące telefony Oppo to kolejne wersje smartfonu o nazwie Oppo R17. Jak jednak informuje serwis Gsmarena, będzie to zupełnie nowa linia telefonów. Oppo wysłało już enigmatyczne zaproszenia do niektórych mediów. Nazwy kodowe nadchodzących urządzeń to PBCM30, PBCM10 i PBCT10.

Warto przypomnieć, że najbliższe dwa tygodnie w świecie premier smartfonów będą bardzo emocjonujące - nowy sprzęt zaprezentuje Nokia, Google, Samsung, Huawei, LG, Razer, a także OnePlus One, czyli submarka Oppo.

Za kulisami coraz otwarciej mówi się o tym, że Oppo - zachęcone sukcesem Xiaomi na polskim rynku - zamierza oficjalnie wejść ze swoimi produktami do naszego kraju.