Nowa seria słuchawek JBL Live

Nowa seria słuchawek bezprzewodowych JBL Live to wysokiej jakości dźwięk, bez zbędnych przewodów. Model JBL Live 400 BT wyposażono w przetworniki o średnicy 40 mm, a model JBL Live 500 BT w przetworniki o średnicy 50 mm. W obu przypadkach konsekwencją jest świetne brzmienie JBL podkreślone wzmocnionym basem. Oba modele wyposażono również w łatwy dostęp do Asystenta Google lub Amazon Alexa, aktywowany dotknięciem muszli słuchawki. Pozwala odtwarzać ulubione playlisty, wysyłać wiadomości do znajomych, sprawdzać pogodę i robić o wiele więcej, bez potrzeby patrzenia na telefon. To jednak nie wszystko. Słuchawki nauszne JBL Live 400 BT oraz wokółuszne JBL Live 500 BT pomagają także zachować kontakt z otoczeniem, dzięki funkcji Ambient Aware oraz technologii TalkThru, która pozwala prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek. Słuchawki są lekkie i wygodne dzięki miękko wyściełanemu, poduszkowemu pałąkowi. Model Live 400 BT umożliwia streamowanie muzyki przez 24 godziny po 2 godzinach ładowania oraz posiada funkcję połączenia wielopunktowego i wygodny odłączany przewód wyposażony w pilota i mikrofon, który pozwala słuchać muzyki nawet wtedy, kiedy akumulator się rozładuje. Model JBL Live 500 BT umożliwia streamowanie muzyki przez 30 godzin po 2 godzinach ładowania oraz posiada funkcję połączenia wielopunktowego i wygodny odłączany kabel wyposażony w pilota i mikrofon, który pozwala słuchać muzyki nawet wtedy, kiedy akumulator się rozładuje.

Korzystanie z pomocy Asystenta Google jest bardzo proste. Na muszlach słuchawek umieszczono przycisk, który aktywuje Asystenta Google po jednym dotknięciu. Dzięki temu odtwarzać można ulubione playlisty, wysyłać wiadomości do znajomych, sprawdzać pogodę i wiele więcej. Można również skorzystać z zupełnie nowej aplikacji JBL, by w prosty sposób wybrać swojego ulubionego asystenta głosowego.

Technologie Ambient Aware i TalkThru pozwalają pozostać w kontakcie z otoczeniem słuchając muzyki. Dotknięcie przycisku Ambient Aware sprawia, że wyraźniej słyszy się odgłosy otoczenia i lepiej można orientować się w tym, co dzieje się wokół użytkownika. Tryb TalkThru przycisza muzykę i pozwala prowadzić rozmowy bez zdejmowania słuchawek.

Zarówno model JBL Live 400 BT, jak i JBL Live 500 BT posiadają funkcję szybkiego ładowania - 15 minut ładowania wystarcza na 2 godziny odsłuchu. Ponadto pozwalają nie tracić łączności ze światem i zarządzać połączeniami za pomocą przycisków na muszli słuchawki. Natomiast, jeśli akumulator się rozładuje, to w zestawie znajduje się przewód audio do słuchania pasywnego.

Nowa aplikacja My JBL Headphones pozwala spersonalizować muzyczne doświadczenia, dostosowując ustawienia dźwięku do swoich preferencji. Wygodny pałąk pokryty tkaniną świetnie dopasowuje się do kształtu głowy, a miękkie poduszki nauszników są wygodne.

JBL Live 400 BT

Sugerowana cena detaliczna: 549 zł

JBL Live 500 BT

Sugerowana cena detaliczna: 649 zł