Nowa seria telewizorów Sony

Modele z serii Master są porównywalne pod względem jakości obrazu z profesjonalnymi monitorami do studyjnych produkcji filmowych. Bardzo rygorystyczne kryteria oceny produktu, opracowane i stosowane przez najbardziej doświadczonych specjalistów od jakości obrazu.

Oba modele z serii Master wyposażono w nowo opracowany procesor obrazu najnowszej generacji: X1 Ultimate. Odgrywa on pierwszoplanową rolę w zapewnieniu wiernego obrazu. Procesor X1 Ultimate ma zdolność inteligentnej analizy poszczególnych obiektów, a służąca do tego nowa technologia Sony Object‑Based Super Resolution zapewnia wyjątkową dokładność i szczegółowość. Znacząco unowocześniono też technologię Object-Based HDR Remaster. Obecnie umożliwia ona optymalizację każdego obiektu w celu nadania mu większej głębi, wierniejszego odwzorowania faktur oraz zintensyfikowania realizmu całego obrazu.

Netflix w najlepszej jakości

Firma Sony ma wieloletnie tradycje współpracy z użytkownikami profesjonalnymi. W 2000 r., wspólnie z Sony Pictures Entertainment, stworzyła model obrazu spełniający kryteria twórców filmowych, a obecnie uczestniczyła w standaryzacji formatu HDR i wprowadzeniu go do produkcji filmowej. Jeśli chodzi o serię Master, Sony we współpracy z firmą Netflix wprowadza nowy tryb kalibracji aplikacji Netflix. Jego zadaniem jest zapewnienie obrazu o takiej samej jakości, jak na monitorach w studiu telewizyjnym, a zarazem zachowanie twórczego zamysłu i wizji artysty. Wybierany jednym kliknięciem w menu tryb kalibracji aplikacji Netflix pomaga ożywić opowieść na ekranie wiernym obrazem.

Większy zakres dynamiczny

Flagowy telewizor AF9 posiada firmowy sterownik panelu OLED: Sony Pixel Contrast Booster. Do maksimum zwiększa on zakres dynamiczny poprzez rozszerzenie przestrzeni reprodukowanych barw i zapewnienie wysokiej jasności. Lepszy wygląd obrazu to także efekt zwiększonej szczegółowości i bogatszych faktur.

Telewizor OLED AF9 został wyposażony w nową technologię Acoustic Surface Audio+, zapewniającą najwyższą w całej rodzinie jakość dźwięku. Technologia Acoustic Surface pojawiła się po raz pierwszy w zeszłym roku, w serii A1, a później także w tegorocznej serii AF8. Jej udoskonaloną wersję - Acoustic Surface Audio+ - wzbogacono o dodatkowy siłownik na środku ekranu i dodatkowy kanał subwoofera, tworząc w ten sposób 3.2-kanałowy system audio. Specjalny, środkowy siłownik działa jak stosowane w kinach głośniki centralne ukryte za ekranem AT (ang. Acoustically Transparent - przezroczysty akustycznie). Dzięki trzem siłownikom i dwóm skierowanym na boki subwooferom telewizory AF9 wytwarzają bogate pole brzmieniowe, które znacznie poprawia wrażenia przy oglądaniu. Telewizor AF9 ma także tryb głośnika centralnego, w którym technologia Acoustic Surface Audio+ zapewnia właściwości głośnika centralnego w zestawie kina domowego.

AF9 i ZF9

Całość AF9 jest zintegrowana w jedną taflę: ekran podparty jedynie umieszczoną z tyłu podstawą. Zaokrąglona ramka i pokryta tkaniną tylna podstawa tworzą aurę łagodności. Ze względu na te właściwości telewizor AF9 zwraca na siebie uwagę, ale pozostaje w harmonii z wystrojem wnętrza.

W telewizorze LCD ZF9 wykorzystano nową technologię X-Wide Angle, zapewniającą niezmienną jakość obrazu mimo zmian kąta patrzenia, a w rezultacie kolory niezależnie od miejsca, w którym siedzi widz. Technologia ta rozszerza kąt widzenia i ogranicza przebarwienia występujące przy oglądaniu obrazu pod kątem. Dzięki jej połączeniu z technologią X-Motion Clarity, przeciwdziałającą zamazywaniu się ruchu bez zmniejszania jasności obrazu, telewizor ZF9 nie jest narażony na typowe problemy występujące w panelach LCD.

Obie serie są oparte na platformie Android TV.

Na rynek trafią następujące serie - dokładna data premiery i ceny nie zostały podane.

Seria MASTER AF9: telewizory OLED 4K HDR (55" i 65")

Seria MASTER ZF9: telewizory LCD 4K HDR (65" i 75")