Nowa specyfikacja standardu HDMI

Interfejs HDMI umożliwia transmisję nieskompresowanego, cyfrowego sygnału oraz danych sterujących za pomocą jednego kabla, a także dowolne łączenie zgodnych ze standardem urządzeń. Jednak możliwości technologiczne urządzeń z biegiem lat systematycznie rosły, podobnie, jak ewoluowały możliwości złączy i kabli HDMI. HDMI to obecnie podstawowy standard wszystkich multimedialnych urządzeń, jakie są np. podłączane do telewizora. HDMI 2.0 jest normą w każdym nowym telewizorze 4K na rynku.

Co zatem przyniesie standard HDMI 2.1? Przede wszystkim wyższą przepustowość - 48 Gbps. Dotychczasowe kable HDMI oferują obecnie przesył pełnego sygnału 4K Ultra HD, w odświeżaniu na poziomie 60Hz, z próbkowaniem 10 bitów, o przepustowość 18,2 Gbps na odległość do 30 metrów (złącza HDMI w wersji 2.0b). Wyższe pasmo obsłuży jedynie interfejs Display Port w wersji 1.3, który efektywnie przeniesie pasmo do 25,92 Gbps (rozdzielczości 5120 na 2880 pikseli). Nowy interfejs poradzi sobie nawet z sygnałem 10K (10240 na 4320 pikseli!). Zmiany wprowadzone w HDMI 2.1 robią zatem wrażenie.

To nie wszystko. Interfejs HDMI 2.1 dostarczy odświeżanie na poziome 120 Hz w przypadku 4K, i 60 Hz w przypadku 8K - bez utraty jakości. Wraz z tymi modyfikacjami, nowy interfejs wspiera również szereg rozwiązań polepszających HDR, czyli poszerzony zakres tonalny. HDMI 2.1 jest kompatybilny z poprzednimi wersjami HDMI.

Aby skorzystać z wszystkich nowości, potrzebny będzie nowy kabel HDMI (ze standardem 2.1), a także odpowiedni telewizor i urządzenie, które obsługuje HDMI 2.1. Pierwsze sprzętowe premiery wspierające HDMI 2.1 powinny zadebiutować w drugiej połowie 2018 roku.