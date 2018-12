Nowa technologia szybkiego ładowania?

Obecnie Samsung wykorzystuje do szybkiego ładowania swoich urządzeń rozwiązanie bazujące na 15W mocy - dla porównania, Huawei w serii smartfonów Mate 20 pozwala na skorzystanie z ładowarki o mocy 40W. To znacząca różnica, która przekłada się na czas uzupełnia energii akumulatora.



Informacje, które wyciekły do sieci wskazują na to, iż Samsung będzie chciał bezpośrednio powalczyć z rozwiązaniami oferowanymi przez firmę OnePlus - urządzenia Chińczyków są w stanie uzupełnić energię akumulatora od 0 do 50 proc. w około 20 min.



Na ten moment nie posiadamy większej ilości szczegółów związanych z szybkim ładowaniem nowej generacji w sprzętach Samsunga. Na te trzeba będzie poczekać zapewne do początku przyszłego roku.