Nowa wersja Toughbook CF-20 z odłączanym ekranem

Zaprezentowany po raz pierwszy w 2015 r. Toughbook CF-20 jest wciąż jedynym na rynku wzmocnionym notebookiem z odłączanym ekranem o przekątnej 10,1 cali. Aby zapewnić urządzeniu jeszcze większą wydajność Panasonic wyposażył najnowszą wersję CF-20 w procesor 7 generacji Intel Core vPro. Dodatkowo model w standardzie posiada dwie baterie (w części tabletowej i pod klawiaturą). Dzięki temu w trybie 2-w-1 urządzenie pracuje bez zasilania nawet do 17 godzin. Z kolei sam tablet może działać bez przerwy przez 8,5 godziny.

W nowym modelu CF-20 Panasonic udoskonalił funkcję bezpiecznego logowania przy pomocy przedniej kamery obsługującej system Windows Hello. Kamera jest połączona z sensorami IR i LED, dzięki czemu użytkownicy mogą się bezpiecznie logować bez użycia hasła i są rozpoznawani przez kamerę dzięki własnej fotografii w 3D. Dodatkowo Toughbook posiada moduł TPM 2.0 zapewniający klucz sprzętowy do szyfrowania i odszyfrowywania urządzenia. Opcjonalnie model może być również wyposażony w wymienny dysk SSD w celu ochrony wrażliwych danych. Dzięki temu może być wykorzystywany nawet w instytucjach rządowych czy służbach bezpieczeństwa.

Wśród nowych funkcji znalazł się opcjonalny czytnik kart magnetycznych, który pozwala na odczytywanie m.in. kart lojalnościowych czy członkowskich. Poprawiono też parametry tylnej kamery, by zapewniała ostre, wyraźne zdjęcia i lepszą jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu.

Toughbook CF-20 oferuje aż sześć różnych trybów pracy. Może być wykorzystywany jako laptop, tablet czy też w trybie prezentacji. Dzięki specjalnemu uchwytowi urządzenie może też pracować zawieszone na ścianie, na ramieniu oraz w trakcie przenoszenia. Z kolei tryb samochodowy umożliwia pracę w trakcie podróży, po zainstalowaniu do specjalnej pojazdowej stacji dokującej.

Urządzenie jest skierowane przede wszystkim dla pracowników branży energetycznej, transportowej, kolei, dla służb utrzymania ruchu, ekip serwisowych, a także dla wojska, policji i agentów ubezpieczeniowych działających w terenie. Zaletą Toughbooka CF-20, która pozwala na wykorzystanie go w tak wielu sektorach jest możliwość jego dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Model oferuje szereg konfigurowalnych portów, które zapewniają maksymalną elastyczność.

Wielodotykowy ekran CF-20 o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości WUXGA (1920 x 1200 pikseli) rozpoznaje do 10 aktywnych punktów dotyku jednocześnie i może być obsługiwany nawet w grubych w rękawicach roboczych. Wykorzystuje najnowszą technologię IPS i zapewnia jasność 800 cd/m2. Dzięki temu ekran gwarantuje doskonałą widoczność podczas pracy na zewnątrz, nawet przy intensywnym świetle słonecznym. Dodatkowo opcjonalnie dostępny jest digitalizator dotykowy, czyli dokładny rysik pozwalający na pisanie lub rysowania na ekranie, również w trudnych warunkach pogodowych.

Najnowsza wersja CF-20 posiada procesor Intel Core i5-7Y57 vPro vPro (z pamięcią 4 MB, o częstotliwości 2 GHz do 3,3 GHz z technologią Intel Turbo Boost). Toughbook jest też wyposażony w grafikę Intel HD Graphics 615, 8 GB pamięci RAM i 256 GB SSD. Urządzenie nie ma wbudowanego wentylatora. Pracuje w oparciu o system operacyjny Windows 10 Pro.

Aby zapewnić pracownikom mobilnym stałą łączność, Toughbook CF-20 został wyposażony w kamerę internetową 2 MP z mikrofonem stereo oraz kamerę tylną 8 MP. Dostępny jest też moduł 4G LTE umożliwiający połączenie z systemami zarządzania biurem (Office Management System) oraz personelem (Workforce Management System), a także moduł GPS U-Blox 8, który odpowiada za precyzyjną nawigację.

Wraz z Toughbookiem CF-20 w ofercie znajduje się szeroka gama urządzeń peryferyjnych. Wśród nich jest pojazdowa stacja dokująca - wyposażona w antenę samochodową zapewniającą możliwie najsilniejszy sygnał łączności w czasie jazdy. Jednocześnie stacja oferuje pełną replikację portów, co pozwala w pełni korzystać z funkcjonalności notebooka po zadokowaniu. Co ważne, konwersja urządzenia w tablet możliwa jest nawet, gdy znajduje się ono w stacji dokującej, a dla bezpieczeństwa może ono być również zablokowane, co daje możliwość bezpiecznej pracy i dostępu do danych z systemu GPS.

Wśród urządzeń peryferyjnych dla modelu CF-20 dostępny jest też biurkowy replikator portów, dzięki któremu Toughbook może z powodzeniem pełnić rolę komputera stacjonarnego oraz ładowarka czteroportowa.

Nowa wersja CF-20, podobnie jak poprzednie modele, ma magnezową obudowę z certyfikatem IP65 oraz MIL-STD 810G. Jednocześnie urządzenie waży jedynie 1,89 kg, a sam tablet po odłączeniu tylko 950 g.

Zintegrowany uchwyt sprawia, że urządzenie można z łatwością przenosić. Z kolei klawisze klawiatury powiększono o 8 proc. w stosunku do poprzedniego modelu, dzięki czemu jego obsługa jest jeszcze prostsza.

Panasonic Toughbook CF-20 będzie objęty standardową 3-letnią gwarancją. Urządzenie będzie można nabyć u autoryzowanych dystrybutorów Panasonic od marca 2018 r. w cenie od 14 200,00 zł netto.