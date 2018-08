Nowa wersja wzmocnionego tabletu Toughpad FZ-M1

7-calowy, lekki tablet FZ-M1 to najbardziej elastyczne w pełni wzmocnione urządzenie w ofercie Panasonic. Tablet oferuje szerokie możliwości konfiguracji, dzięki czemu możliwe jest wyposażenie urządzenia m.in. w port szeregowy, LAN, czytnik kodów kreskowych czy NFC. Oprócz tego zintegrowany moduł rozszerzeń pozwala na integrację tabletu z czytnikiem UHF RFID, czytnikiem kart inteligentnych, kamerą RealSense czy funkcją Hot Swap. Standardowo zaś Toughpad FZ-M1 zawiera pełnowymiarowy port USB 3.0, Micro SD, zestaw słuchawkowy, gniazdo zasilania i micro SIM.

Dostępna jako opcja kamera Intel RealSense jest przeznaczana do przetwarzania obrazów 3D w ruchu. Rozwiązanie zostało stworzone z myślą o branży logistycznej, służbie zdrowia, policji czy też pracy agentów ubezpieczeniowych. Może posłużyć m.in. do pomiaru towarów, by jak najlepiej wykorzystać powierzchnię magazynową , do obserwacji i dokładnego pomiaru ran, przygotowania dokumentacji przez ekipy serwisowe czy agentów ubezpieczeniowych. Kamera działa w odległości od 16 cm do 10 m w zależności od warunków otoczenia, dostarczając zdjęcia o rozdzielczości 1280x720.

Kolejną opcją jest kamera termowizyjna FLIR Lepton dająca możliwość rejestrowania i przetwarzania obrazów termicznych w czasie rzeczywistym. Obrazy te można następnie zestawić z danymi z wielu aplikacji biznesowych, a także dodawać do nich metadane, takie jak kody QR. Kamera termowizyjna w połączeniu z wydajnym tabletem FZ-M1 może stanowić wszechstronne narządzie pracy w wielu sektorach. Oprócz oczywistych zastosowań przez służby ratunkowe, wojsko i straż pożarną, termowizja może być wykorzystywana do kontroli jakości i bezpieczeństwa produkcji, w pracach remontowych i serwisowych przez służby komunalne, a także w przemyśle naftowym i gazowym, motoryzacyjnym, lotnictwie oraz budownictwie, np. do monitorowania i diagnozowania stanu budynków.

Model FZ-M1 waży jedyne 540 g i ma grubość 18 mm. Jest odporny na upadki z wysokości do 1,5 m, a także na kurz i wodę (stopień ochrony IP65). Działa w temperaturach od -10 do 500C.

Urządzenie ma wbudowaną technologię oszczędzania baterii, m.in. w czujnik światła, który automatycznie dostosowuje jasność ekranu do warunków otoczenia. Podstawowa bateria Toughpada FZ-M1 może pracować do 8 godzin bez zasilania, a czas jej ładowania wynosi zaledwie 2,5 h. Opcjonalnie dostępna jest druga, powiększona bateria, która pozwala na pracę tabletu nawet do 18 h. Istnieje też możliwość zainstalowania w urządzeniu funkcji Hot Swap, wówczas baterie można wymienić bez konieczności wyłączania urządzenia.

Najnowszy Toughpad FZ-M1 mk3 dostępny będzie na rynku pod koniec sierpnia br. w cenie 1 644 eur netto za wersję Standard i 1 083 eur netto za wersję Value.