Nowe Moto Mods debiutują w Polsce

Minimum 3-letnia kompatybilność smartfonów z modułami i 12 nowych Moto Mods w każdym roku - firma Motorola póki co wywiązuje się z obietnicy, czego dowodem są kolejne moduły, które już niebawem trafią do oficjalnej polskiej sprzedaży. Mowa o module szybkiego ładowania TurboPower Pack, przenośnej konsoli Moto GamePad, wszechstronnej kamerce Moto 360 Camera, nowym głośniku JBL SoundBoost2 oraz stylowych pleckach z funkcją bezprzewodowego ładowania Style Shell Wireless Charging.



Moto GamePad łączy doświadczenia multimedialnej rozrywki charakterystyczne dla produktów gamingowych z mobilnością i wygodą korzystania ze smartfona. Dopasowany kształt tworzy z moto z dedykowany produkt do grania, a wbudowana bateria 1035 mAh sprawia, że GamePad może działać nawet 8 godzin nie pobierając energii z telefonu. Nowy moduł posiada komplet przycisków - dwa manipulatory, pad kierunkowy i cztery przyciski akcji. Wystarczy podłączyć moduł do smartfona aby rozpocząć grę. Bez konieczności parowania urządzeń i bez konieczności łączenia modułu w bezprzewodową siecią czy Bluetooth.

Moto 360 Camera to z kolei coś dla fanów podróży i fotografowania smartfonem. Kamerka 360 podłączona do smartfona pozwala nagrywać interaktywne filmy 360 stopni Ultra HD z dźwiękiem 3D dochodzącym z kierunku, na które patrzy kamera. Stworzone materiały można łatwo i wygodnie edytować na telefonie i wracać do najlepszych wspomnień w dowolnym momencie i miejscu. Fani selfie z pewnością docenią też ultraszerokokątne zdjęcia, na którym zmieści się o wiele więcej.

TurboPower Pack to akcesorium, którego można użyć w dowolnym miejscu, nawet z dala od gniazdka. Moduł pozwala błyskawicznie doładować telefon, nie przerywając swoich zajęć, a specjalny tryb efektywnego działania baterii pozwala przedłużyć czas działania utrzymując naładowanie baterii na poziomie 80 procent. Wystarczy podłączyć moduł do plecków smartfona, by w mgnieniu oka doładować smartfon. Smukły kształt sprawia, że Moto Mod tworzy jedną całość z telefonem.

JBL SoundBoost2 to druga generacja modułu głośnika stworzonego we współpracy z renomowaną marką JBL. Wbudowana podstawka pozwala wydobyć z urządzenia idealnie rozchodzący się dźwięk, a oglądane na ekranie filmy i teledyski dostarczą jeszcze więcej przyjemności. Moduł jest wyposażony w zestaw głośnomówiący, a dzięki wbudowanej baterii wystarczającej na 10 godzin działania bez pobierania energii z akumulatora smartfona, moduł przetrwa długą imprezę. Jest też odporny na zachlapania.

Style Shell Wireless Charging to moduł zmieniający wygląd, ale też zapewniający bezprzewodowe ładowanie. Moduł posiada wyraziste i stylowe wzornictwo, został pokryty szarym nylonem w jodełkowy wzór, aby pasować do każdego rodzaju stylizacji. Jednocześnie pozwala na bezprzewodowe ładowanie telefonu przez zasilacz o mocy 10W.

Moduły Moto GamePad, Moto 360 Camera, JBL SoundBoost2 i Style Shell Wireless Charging będą dostępne w listopadzie w wybranych sklepach internetowych i stacjonarnych. Moto GamePad będzie dostępny w cenie 329 zł, Moto 360 Camera w cenie 1199 zł, JBL SoundBoost2 w cenie 449 zł, a Style Shell Wireless Charging w cenie 199 zł. Moduł TurboPower Pack będzie dostępny w cenie 299 złotych od grudnia.