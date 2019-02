Nowe fotele dla graczy od Genesis

Komfortowe granie

Zacznijmy od wygody. Wbrew pozorom fotel, w którym będziemy dobrze się czuli, nie powinien być zbyt miękki. Nowe modele marki Genesis mają pokrycie wykonane ze sztucznej skóry - materiału przyjemnego w dotyku, łatwego do czyszczenia, ale też nie nazbyt miękkiego. To dobrze, bo fotel powinien obejmować nasze plecy w stabilny sposób. Druga sprawa dotycząca wygody to budowa podłokietników. W wielu tańszych fotelach są one w całości zbudowane z tworzyw sztucznych. To nie jest najlepszy pomysł, bo ręce powinny znajdować w nich wygodne oparcie, a plastik takiego nie zapewni. W Genesis Nitro 350 i Nitro 370 zastosowano na podłokietnikach specjalne poduszki o dość dużej grubości.

Na lata

Trwałość foteli gamingowych to istotna sprawa. Nie jest to przecież zakup na rok, a zwykle na kilka lat. Jak zapewnia producent Nitro 350 i Nitro 370 mają bardzo solidny, wytrzymujący nacisk do 150 kg podnośnik gazowy. Większość elementów wykonano z trwałego tworzywa, a 60-mm kółka pokryto warstwą, która ma zapobiegać rysowaniu powierzchni.

Ergonomia roz(g)rywki

To jak siedzimy przed komputerem ma znaczenie. Spędzamy w ten sposób wiele godzin. Fotel, w którym zasiądziemy do wirtualnych bojów powinien sprzyjać prawidłowej postawie. Odpowiednio wyprofilowane siedzisko, regulacja wysokości - to cechy, które oferują nowe fotele Genesis. A po skończonej grze lub w przerwie między meczami można skorzystać z relaksującej funkcji bujania.

Producent wycenił fotele na kwotę 699 zł.