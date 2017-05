Nowe funkcje systemowe Xbox

Wśród nowych funkcji konsoli Xbox One pojawiły się:

Arena Xbox Live w grze Killer Instinct

Uruchamiając swoją konsolę Xbox One, znajdziesz nową kartę "Turnieje" w Centrum gier. Na tej karcie możesz zobaczyć kolejne nadchodzące turnieje, na które możesz zapisać się bezpośrednio na pulpicie nawigacyjnym Xbox One w grze Killer Instinct. Kiedy nadejdzie czas rozpoczęcia turnieju, otrzymasz powiadomienie bezpośrednio na konsoli lub za pośrednictwem aplikacji Xbox na urządzeniu z systemem Windows 10, iOS lub Android. Możesz łatwo przystąpić do turnieju, uruchamiając go bezpośrednio z gry z konsoli Xbox One lub aplikacji Xbox na komputerach z systemem Windows 10.

Turnieje tworzone przez graczy w Arenie Xbox Live

Na Twoim Xbox One znajdziesz również pierwsze turnieje tworzone przez graczy w Arenie w grze Killer Instinct. Będziesz mógł też tworzyć turnieje dla swojego Klubu Xbox Live w aplikacji Xbox na komputerach z systemem Windows 10. Wystarczy przejść na stronę Klubu, w którym jesteś założycielem lub administratorem (lub utworzyć Klub tylko dla swoich turniejów) i przejść do karty "Turnieje". Tam zobaczysz opcję tworzenia turnieju - ustaw datę i godzinę, zmień ustawienia i dodaj opis - i kilka kliknięć później masz zaplanowany swój własny turniej. Pamiętaj, aby reklamować Twój turniej w Kanale aktywności Klubu, aby rekrutować graczy.

Powiadomienia o Poszukiwaniu Grupy

Microsoft uprościł także dodawanie wiadomości w zakładce "Poszukuję grupy" (LFG). Dzięki powiadomieniom możesz zostać poinformowany, gdy znajomy, którego obserwujesz, utworzy wpis. Odkąd funkcja ta została dodana po raz pierwszy, gracze stworzyli ponad 15 milionów postów. Chcesz poinformować więcej znajomych? Możesz też dzielić się postami kanałem aktywności lub wiadomością.

Kluby Xbox Live i integracja z Beam

Kluby na Xbox Live pomagają streamerom i ich fanom znaleźć się nawzajem. Nowa karta 'Beam' dodana do Klubu pokazuje wszystkie transmisje Beam od członków Klubu, a nowe kontrolki pozwalają właścicielom Klubu filtrować transmisje w oparciu o gry i współczynnik popularności transmisji.

Aktualizacje nakładki Grup

Teraz łatwiej jest pozostawać w kontakcie ze swoją grupą, gdy masz możliwość nakładania nazwy mówiących członków, nawet jeśli przewodnik Xbox nie jest widoczny. Elementy sterujące umożliwiają zmianę położenia nakładki i jej przezroczystości.

Aplikacja Dolby Atmos

Od kwietniowego debiutu na komputerach z systemem Windows 10, aplikacja Dolby Access będzie dostępna wkrótce na Twoich konsolach Xbox One i Xbox One S. Aplikacja ta umożliwia odtwarzanie dźwięku Dolby Atmos, tworzącego efekt audio, który płynie wokół Ciebie, a nawet nad Toba, dzięki kompatybilności z urządzeniami AVR obsługującymi format Dolby Atmos. Dzięki dodatkowemu zakupowi funkcji w sklepie, tryb Dolby Atmos na słuchawki umożliwia takie samo wrażenie na niemal każdym zestawie słuchawkowym. Doświadczenie zapewnia przełomowy dźwięk, który pozwala Ci głębiej zanurzyć się w ulubione gry, filmy i programy telewizyjne. Dla graczy Xbox One, oczekuje solidna porcja tytułów natywnie obsługujących format Dolby Atmos, które pojawią się jeszcze w tym roku. Ponadto możliwości przekształcania Dolby Atmos zapewnią bardziej imponujące wrażenia audio dla istniejących gier.