Nowe gamingowe komputery HIRO

PRIDE to polska organizacja esportowa, mająca pod swoimi skrzydłami drużynę Counter-Strike, planująca również w najbliższym czasie inwestycję w kolejne dywizje. PRIDE może poszczycić się wieloma sukcesami na krajowych oraz międzynarodowych turniejach, a także własnym gaming housem, który został wyposażony w komputery turniejowe HIRO. Ideą, jaka stała za stworzeniem serii komputerów HIRO PRIDE, było zbudowanie sprzętów dopasowanych do wymagań miłośników gamingu na każdym poziomie zaawansowania. Dodatkowo pakiet gadżetów PRIDE dodawany gratis do każdego komputera ma przypominać użytkownikowi, że jest to sprzęt polecany przez profesjonalistów.

Komputery z linii PRIDE dostępne będą w kilku konfiguracjach - do wyboru z procesorem Intel Core i7 / Intel Core i5, płytą główną MSI Z370 Gaming M5 / MSI Z370 Gaming Plus, kartą graficzną GeForce GTX 1080Ti 11GB / GeForce GTX 1070Ti 8GB / GeForce GTX 1060 6GB, 16 GB pamięci RAM oraz 1 TB dysku twardego.

Cena modelu PRIDE 303 H222 (Intel Core i7, MSI Z370 Gaming M5, MSI GeForce GTX 1080Ti Gaming X 11GB, 16 GB RAM, 240GB SSD,1 TB ): 9978 zł

Cena modelu PRIDE 303H161 (Intel Core i5, MSI Z370 Gaming M5, MSI GeForce GTX 1070Ti Gaming 8G, 16 GB RAM,240 GB SSD, 1 TB ): 8053 zł

Cena modelu PRIDE ACADEMY 303H19 (Intel Core i5, MSI Z370 Gaming Plus, MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6GB, 16 GB RAM, 240 GB SSD, 1 TB ): 6679 zł