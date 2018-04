Nowe karty pamięci Transcend dla aktywnych użytkowników

Seria 500S

Nośniki Transcend microSDHC z serii 500S przystosowane są do urządzeń takich jak drony czy kamery sportowe. Gwarancję jakości zapewniają standardy szybkości U3 i V30, pozwalające na dokładną rejestrację obrazu w wysokiej rozdzielczości, bez utraty klatek. Pojemności kart z tej serii należą do przedziału od 8 do 128 GB, co daje możliwość nagrywania wideo nawet w jakości 4K.

Modele z serii 500S o formacie SDXC/SDHC znajdą zastosowanie w lustrzankach i zaawansowanych kamerach. Prędkość odczytu na poziomie 95MB/s i zapisu 60MB/s oraz pojemność nawet do 256GB umożliwiają pracę bez martwienia się o niewystarczającą ilość pamięci na karcie.

Seria 500S charakteryzuje się wysoką odpornością na ekstremalne warunki. Standard JIS IPX7 zapewnia wodoodporność do 30 minut, w zanurzeniu dochodzącym do 1 metra. Karty mogą pracować w zakresie temperatur od -25ºC do 85ºC oraz wykazują niewrażliwość na oddziaływanie elektrostatyczne, promienie X i wstrząsy.

Seria 300S

Karty microSD z serii 300S należą do klasy A1, co gwarantuje odczyt losowy na poziomie 1500 IOPS oraz zapis losowy na poziomie 500 IOPS, przy utrzymaniu sekwencyjnego zapisu i odczytu danych na poziomie co najmniej 10 MB/s. Dzięki temu będą dobrym nośnikiem do instalowania aplikacji używanych w smartfonach czy tabletach. Karty występują w pojemnościach od 16 do 128 GB dla typu microSD oraz od 16 GB do 512 GB dla SD. Seria 300S cechuje się prędkością odczytu do 95 MB/s i zapisu do 45 MB/s.

Podobnie jak seria 500S, karty z oznaczeniem 300S spełniają te same standardy dotyczące odporności na niekorzystne warunki.

Produkty wkrótce pojawią się w sprzedaży w Polsce. Sugerowane ceny kart z serii 300S wynoszą:

Dla kart microSD:

· Wersja 16 GB - 19 zł

· 32 GB - 39 zł

· 64 GB - 79 zł

· 128 GB - 159 zł

Karty SD:

· Wersja 16 GB - 25 zł

· 32 GB - 45 zł

· 64 GB - 85 zł

· 128 GB - 169 zł

Ceny dla kart SD z serii 300S o pojemności 256 GB i 512 GB nie są jeszcze znane.

W przypadku serii 500S sugerowane ceny wynoszą:

Dla kart microSD:

· Wersja 8 GB - 25 zł

· 16 GB - 45 zł

· 32 GB - 89 zł

· 64 GB - 199 zł

· 128 GB - 469 zł

Dla kart SD:

· 8 GB - 25 zł

· 16 GB - 35 zł

· 32 GB - 59 zł

· 64 GB - 129 zł

· 128 GB - 199 zł

· 256 GB - 545 zł