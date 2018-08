Nowe komputery Lenovo Legion

Lenovo Legion Y530 i Y730

Nowe laptopy Lenovo Legion Y530 i Y730 zaprezentowano w zaprojektowanych na nowo, efektownych i stylowych obudowach o zmniejszonej grubości i obniżonej wadze. Uwagę zwracają minimalne ramki otaczające ekran, podświetlana klawiatura (białe podświetlenie w Y530 i RGB w Y730) oraz znacznie wydajniejszy system chłodzenia i odprowadzania ciepła.

Lenovo Legion Y530 sprzedawany będzie z 15.6-calowym wyświetlaczem, natomiast Lenovo Legion Y730, który trafi do oferty sklepów nieco później, z ekranem 15.6- oraz 17.3-calowym. W obu urządzeniach dostępne będą nowe, opcjonalne matryce o częstotliwości odświeżania 144 Hz.

O wydajność laptopów zadbają procesory Intel Core i5-8300H i Intel Core i7-8750H, wspomagane przez 8 GB pamięci RAM DDR4 oraz karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 1050 i GTX 1050 Ti. Do wyboru będą konfiguracje z dyskami SSD NVMe oraz dyskami HDD o pojemności do 2 TB.

Lenovo Legion T530 i T730

Wsłuchując się w opinie graczy, Lenovo przeprojektowało swoje gamingowe desktopy T530 Tower i T730 Tower. Efektowny wygląd konstrukcji podkreśla czerwone podświetlenie (T530) lub konfigurowalne podświetlenie RGB (T730). Obudowa T730 Tower została dodatkowo wyposażona w okno na bocznym panelu. W obu przypadkach układy chłodzenia działają skuteczniej i ciszej, niż w urządzeniach poprzedniej generacji. Komputer Lenovo Legion T730 Tower dostępny będzie w sprzedaży także z opcjonalnym układem chłodzenia cieczą. Urządzenia zapewniają wydajność niezbędną do grania w nawet najwyższych ustawieniach graficznych w najnowszych grach i można je bez problemu modernizować, co ułatwia beznarzędziowy system montażu.

Desktopy dostępne będą w wielu konfiguracjach. W zależności od modeli i indywidualnych preferencji, gracze będą mogli wybierać pomiędzy Intel (Core i5, i7 8. generacji) oraz układami graficznymi od AMD (Radeon RX 570) lub NVIDIA (GeForce GTX 1050, 1050 Ti, 1060). Komputery sprzedawane będą z 8 lub 16 GB pamięci RAM, dyskami SSD M.2 lub HDD o pojemności do 2 TB.

Lenovo Legion C530 i C730

Nowe kompaktowe komputery Lenovo Legion w formacie Cube oferują wysoką wydajność i podwyższony poziom mobilności. Stworzono je z myślą o graczach nie lubiących kompromisów, którzy chcą z czasem ulepszać swój komputer, ale zarazem nie chcą rezygnować z możliwości łatwego transportowania go z miejsca na miejsce. Niewielkie obudowy o pojemności zaledwie 19 litrów nie tylko ułatwiają transport, ale pozwalają użytkownikom oszczędzić przestrzeń na lub pod biurkiem. Obudowy obu komputerów zostały wyposażone w czerwone podświetlenie (T530) lub konfigurowalne podświetlenie RGB (T730).

Kompaktowe komputery Lenovo Legion Cube dostępne będą w wielu konfiguracjach. Gracze wybierać będą mogli pomiędzy procesorami Intel Core i5 i i7 8. generacji oraz układami graficznymi NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti i GTX 1060. Komputery sprzedawane będą z 8 lub 16 GB pamięci RAM, dyskami SSD M.2 lub HDD o pojemności do 2 TB.

Lenovo IdeaPad 330

Lenovo IdeaPad 330 to laptop multimedialny zapewniający wydajność, która zadowoli także okazjonalnych graczy, oferowany w bardzo atrakcyjnej cenie. Sprzęt pozwoli cieszyć się płynną rozgrywką nawet w najnowszych grach, w rozdzielczości Full HD, w co najmniej średnich ustawieniach graficznych. Lenovo IdeaPad 330 to także świetny wybór dla produktywności i zastosowań biurowych. Jego akumulator pozwala nawet na 6 godzin nieprzerwanej pracy, a 15 minut ładowania pozwala dostarczyć mu energii nawet na 2 godziny działania - wszystko to za sprawą technologii Rapid Charge.

W Polsce sprzedawane będą modele z ekranami o przekątnej 15.6- i 17.3-cala. Wyposażone zostaną w procesory Intel Core i5-8300H i Core i7-8750H, wspomagane przez 4 GB pamięci RAM DDR4 oraz karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 1050. Do polskich sklepów trafią konfiguracje z dyskami SSD M.2 oraz dyskami HDD o pojemności do 1 TB, także z pamięcią Intel Optane.