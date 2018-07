Nowe kości RAM do smartfonów

Nowa pamięć RAM opiera się o 10 nanometrowy komponent w standardzie LPDDR5. Wspomniane układy będą przeznaczone do obsługi między innymi sztucznej inteligencji oraz sieci 5G.

Nowe kości pamięci operacyjnej od Samsunga są w stanie osiągać szybkość transmisji danych nawet na poziomie 6400 Mb/s. To około 1,5 raza szybciej niż obecne czipy LPDDR4 używane we flagowych smartfonach. Obniżenie napięcia pozwoli Koreańczykom na zmniejszenie zapotrzebowania urządzenia na energię - wszystko to po to, aby smartfon działał dłużej na jednym ładowaniu.

Na ten moment nie wiadomo kiedy Samsung zdecyduje się pokazać pierwszego smartfona z nowymi kośćmi pamięci operacyjnej. Bardzo możliwe, iż układy 8 GB LPDDR5 trafią do Samsunga Galaxy S10, którego premiera spodziewana jest w pierwszym kwartale przyszłego roku.