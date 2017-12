Nowe laptopy z serii Lenovo IdeaPad

Model IdeaPad 720s dostępny jest w wersjach kolorystycznych: Platinium Silver, Champagne Gold oraz Mineral Gray. Gładkie powierzchnie, węższe ramki ekranu, zaokrąglone brzegi i ścięte krawędzie sprawiają, że IdeaPady przykuwają wzrok. Niewielka waga - od 1,1 kg w 13,3-calowym modelu IdeaPad 720s i kompaktowe wymiary na nowo definiują pojęcie mobilności.

Nowe laptopy IdeaPad zostały wyposażone w najnowsze procesory do Intel Core i7 8-mej generacji. Laptopy wspierane są przez nawet 16 GB pamięci RAM oraz szybkie i pojemne dyski o pojemności 1 TB HDD lub do 512 GB SSD. Fani multimedialnej rozrywki będą zadowoleni z mocy oferowanej przez karty graficzne do modelu NVIDIA GeForce MX150.

Laptopy IdeaPad posiadają wiele funkcji, które przekształcają je w domowe centrum rozrywki. Po pierwsze są to głośniki Harman z systemem Dolby Audio w modelach IdeaPad 520, 520s oraz 720, a także zestaw głośników JBL z systemem Dolby Audio, występujący w najmocniejszym modelu - IdeaPad 720s. W parze z brzmieniem idzie wyraźny, pełen nasyconych barw obraz. Komputery wyposażono w wyświetlacze o rozdzielczości do UHD oraz z powłoką anti-glare, pozwalają na komfortowe korzystanie w każdych warunkach.

O bezpieczeństwo użytkownika w nowych laptopach z serii IdeaPad zadba opcjonalny czytnik linii papilarnych znajdujący się pod klawiaturą. Pozwala on na zalogowanie się do systemu oraz obsługę programów współpracujących z funkcją Windows Hello.

Najważniejsze cechy produktów:

IdeaPad 320, model występuje w dwóch wersjach z 15,6-calowym FHD i 17.3-calowym wyświetlaczem HD+. Urządzenia posiadają do 16 GB pamięci RAM, kartę graficzną do NVIDIA GeForce MX150 2GBGB lub AMD Radeon 520 2GB oraz dysk twardy do 512 GB SSD i/lub 1 TB HDD.

IdeaPad 320s, model występuje w trzech wersjach z 13,3-calowym, 14-calowym oraz 15,6-calowym wyświetlaczem IPS FHD. Urządzenia posiadają do 8 GB pamięci RAM, kartę graficzną do NVIDIA GeForce MX150 2GB oraz dysk twardy do 512 GB SSD i/lub 1 TB HDD.

IdeaPad 520, model posiada 15,6-calowy wąskoramkowy wyświetlacz IPS FHD, do 16 GB pamięci RAM, kartę graficzną do NVIDIA GeForce MX150 4GB, czytnik linii papilarnych, złącze USB-C, podświetlaną klawiaturę oraz dysk twardy do 512 GB SSD i/lub 1 TB HDD.

IdeaPad 520s, model posiada 14-calowy wąskoramkowy wyświetlacz FHD z matrycą IPS, do 8 GB pamięci RAM, kartę graficzną do NVIDIA GeForce 940MX 2GB, czytnik linii papilarnych, złącze USB-C, podświetlaną klawiaturę oraz dysk twardy do 512 GB SSD i/lub 1 TB HDD. Obudowa urządzenia została wykonana z polerowanego aluminium.

IdeaPad 720, model posiada 15,6-calowy wyświetlacz IPS FHD, do 16 GB pamięci RAM, kartę graficzną do AMD Radeon RX 560M 4GB, czytnik linii papilarnych, złącze USB-C, podświetlaną klawiaturę oraz dysk twardy do 512 GB SSD i/lub 1 TB HDD. Obudowa urządzenia została wykonana z polerowanego aluminium.

IdeaPad 720s model występuje w dwóch wersjach z 13,3-calowy wyświetlacz IPS do UHD oraz z 14-calowym wyświetlaczem IPS FHD. Urządzenia posiadają do 16 GB pamięci RAM, kartę graficzną do NVIDIA GeForce MX150 2GB, czytnik linii papilarnych, złącza USB-C i Thunderbolt, podświetlaną klawiaturę oraz dysk twardy do 1 TB SSD PCIe. Obudowa urządzenia została wykonana z polerowanego aluminium.

Ceny i dostępność

Wszystkie laptopy IdeaPad są dostępne w sprzedaży w wybranych sklepach stacjonarnych i internetowych, m.in. RTV EURO AGD, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Saturn oraz X-kom.

Lenovo IdeaPad 320 jest dostępny w cenie od 1599 zł, IdeaPad 320s od 2099 zł.

Lenovo IdeaPad 520 jest dostępny w cenie od 3399 zł, IdeaPad 520s od 3649 zł.

Lenovo IdeaPad 720 jest dostępny w cenie od 3699 zł, IdeaPad 720s od 4299 zł.