Nowe modele smartfonów marki Neffos

Neffos C7 ma 5,5-calowy wyświetlacz IPS oraz aparaty - ośmiopikselowy przedni oraz tylny, trzynastopikselowy. Osoby, które wykorzystują smartfon jako aparat fotograficzny zadowolone będą z pracy autorskiej nakładki producenta NFUI 7.0 z dodatkowymi funkcjami manualnego ustawienia parametrów, stabilizacją obrazu oraz dziesięciopoziomowym trybem upiększania w czasie rzeczywistym, przydatnym do wykonywania selfie. Ciekawym rozwiązaniem jest dodatkowy flesz przy korzystaniu z przedniego aparatu. Na korygowanie i retusz selfie pozwala oprogramowanie firmy ArcSoft. Kąt widzenia przedniego aparatu wynosi 86 stopni. Uwieczniając ważne chwile można skorzystać z zaawansowanego, trzynastomegapikselowego tylnego aparatu z systemem automatycznego ustawiania ostrości, opartym na detekcji fazy.

Najnowsza wersja nakładki NFUI 7.0 w Neffosie C7 oraz oferuje szereg udogodnień m.in. zrobienie screenshota poprzez przesunięcie trzema palcami po powierzchni ekranu, wybudzenie urządzenia podwójnym kliknięciem w ekran, dwa tryby oszczędzania baterii i wiele innych. Dzięki nakładce zmniejszono także natężenie niebieskiego światła ekranu, które wpływa na zmęczenie oczu.

Smartfon ma 2GB pamięci RAM o pojemności 2 GB i współpracuje z kartami microSD, dzięki czemu pojemność pamięci masowej można zwiększyć z 16 GB nawet do 128 GB. Zadbano również o dużą wydajność baterii - 3060 mAh.

Czytnik linii papilarnych został umieszczony u góry obudowy z tyłu urządzenia. Odblokowuje smartfon i włącza ekran w ciągu 0,2 sekundy.

Model Neffos C7 ma obudowę wykonaną z poliwęglanu, wykończonego powłoką z nanoskopowym efektem, nadającym smartfonowi metalicznego wyglądu.

Drugi nowy model marki Neffos - Y5s wyposażony jest w 5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD. Matryca IPS pozwala dobrą kolorystykę i wygląd obrazu w szerokim zakresie kątów.

Telefon jest wyposażony w czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon oraz układ graficzny Adreno. Procesor połączono z pamięcią RAM o pojemności 2 GB. Wewnętrzna pamięć oferuje 16 GB, ale w razie potrzeby można zwiększyć pojemność, dodając kartę microSD. Dzięki obsłudze różnych pasm sieci komórkowej 4G LTE telefon umożliwia transmisję danych z prędkością do 150 Mb/s.

Dobrą jakość zdjęć i filmów gwarantuje ośmiomegapikselowy tylny aparat urządzenia.

Smartfony Neffos Y5s i Neffos C7 wejdą do sprzedaży w Polsce w połowie marca 2018 r. Pierwszy z nich będzie oferowany w kolorze czarnym i w cenie ok. 349 zł, a drugi w dwóch wariantach: szarym oraz złotym i w cenie ok. 499 zł.