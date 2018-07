Nowe modele stacji roboczych z rodziny HP Z2

Nowe modele HP Z2 Mini, HP Z2 Small Form Factor i HP Z2 Tower, a także HP EliteDesk 800 Workstation Edition, to najbezpieczniejsze na świecie i najłatwiejsze w zarządzaniu stacje robocze. Wbudowane zabezpieczenia zapewniają skuteczną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem. Klienci zyskują zaawansowaną ochronę dzięki zabezpieczeniom sprzętowym, takim jak HP Sure Start Gen43 oraz HP Sure Run , które podtrzymują działanie kluczowych procesów, nawet jeśli złośliwe oprogramowanie próbuje je zatrzymać. Ponadto pakiet HP Manageability Kit Gen 2 pozwala łatwo zarządzać wieloma urządzeniami.

Wszystkie stacje robocze HP Z2 zostały zaprojektowane pod kątem długiej pracy, obsługują szybkie połączenia Thunderbolt i oferują szeroką gamę certyfikatów zgodności z najpopularniejszymi profesjonalnymi aplikacjami. Narzędzie HP Performance Advisor pomaga zoptymalizować oprogramowanie i sterowniki, a użytkownicy mogą skorzystać z procesorów Intel Xeon i pamięci ECC, aby zyskać jeszcze większą niezawodność. Możliwość dostosowywania, rozszerzania, zwiększania wydajności oraz dodawania opcji wejścia-wyjścia oznacza, że stacji roboczych HP Z można używać przez długie lata.

Wydajność usprawniająca przepływ informacji

Użytkownicy stacji roboczych wymagają zwiększonej wydajności, która usprawni ich pracę. Będzie to w stanie umożliwić czwarta generacja stacji roboczych HP Z:

HP Z2 Mini G4

HP Z2 Mini G4 to najmocniejsza na świecie stacja robocza typu mini, zapewnia wysoką wydajność, ukrytą w niezwykle małej obudowie. W porównaniu z HP Z2 Mini poprzedniej generacji oferuje dwukrotnie większą moc grafiki. Użytkownicy mogą wykorzystać moc obliczeniową kart graficznych NVIDIA Quadro P600 lub NVIDIA Quadro P1000 GPU. Opcjonalnie dostępna jest również karta graficzna AMD Radeon Pro WX4150. HP Z2 Mini jest najcichszą na świecie stacją roboczą typu mini.

Wszechstronna i niewielka konstrukcja pozwala zainstalować ją pod biurkiem, za monitorem albo w stelażu - standardowy stelaż 42U może pomieścić nawet 56 stacji roboczych HP Z2 Mini przy użyciu specjalnego uchwytu mocującego. Elastyczne opcje wejścia-wyjścia umożliwiają skonfigurowanie systemu do obsługi tradycyjnych portów szeregowych, różnorodnych urządzeń peryferyjnych oraz nawet sześciu ekranów. Pozwala to stworzyć idealną konfigurację na potrzeby biura, sklepu czy centrum danych. Zwiększona niezawodność HP Z2 G4 Mini, pierwszej na świecie stacji robocza typu mini z sześciordzeniowymi procesorami Intel Xeon , pozwala bez obaw wdrażać ją w środowiskach krytycznych.

HP Z2 Small Form Factor (SFF) G4

Stacja robocza HP Z2 Small Form Factor (SFF) G4 oferuje moc przetwarzania większą o 50 proc. od modelu poprzedniej generacji w tej samej, kompaktowej obudowie. Sześciordzeniowy procesor zapewnia znaczny wzrost wydajności, dzięki czemu jest najmocniejszą na świecie stacją roboczą typu SFF. HP Z2 SFF oferuje spore możliwości konfiguracji dzięki rozbudowanym portom wejścia-wyjścia, które zwalniają cenne gniazda PCIe, jednocześnie umożliwiając zaadaptowanie systemu do obsługi tradycyjnych lub wyspecjalizowanych urządzeń zewnętrznych oraz monitorów.

Jako najbardziej rozszerzalny komercyjny komputer PC typu SFF, HP Z2 G4 SFF doskonale adaptuje się do potrzeb użytkownika. Stacja jest wyposażona w cztery gniazda PCIe i oraz dwa gniazda pamięci masowej M.2. Użytkownik ma możliwość dostosować system do swoich potrzeb w zakresie łączności sieciowej, urządzeń peryferyjnych lub wyświetlania obrazu, bez zajmowania gniazd PCIe ani dodawania zewnętrznych adapterów. Dzięki tak szerokim możliwościom modernizacji i rozbudowy, a także montażu i instalacji, Z2 SFF jest idealną propozycją dla architektów, inżynierów i budowniczych, projektantów produktów oraz innych zaawansowanych użytkowników.

HP Z2 Tower G4

HP Z2 Tower G4, najmocniejsza na świecie podstawowa stacja robocza, zaprojektowana pod kątem złożonych obciążeń roboczych, takich jak BIM i rendering. W najmocniejszych konfiguracjach oferuje grafikę Ultra 3D i najnowsze procesory Intel Core lub Intel Xeon. HP Z2 Tower poradzi sobie z wymagającymi projektami 3D dzięki mocy graficznej zwiększonej o ponad 60 proc. w porównaniu z poprzednią generacją. Duża częstotliwość taktowania zapewnia pełną wydajność nawet przy największych obciążeniach.

Nowa obudowa jest wyposażona w specjalne uchwyty, które ułatwiają przenoszenie i jest o 13 proc. mniejsza w porównaniu z poprzednią generacją. Aby zwiększyć niezawodność, w HP Z2 Tower i SFF można zainstalować opcjonalny filtr przeciwkurzowy HP, który zapewnia utrzymanie czystości wewnątrz urządzenia nawet w hali fabrycznej albo w pobliżu maszyn. Podwójne gniazda M.2 pozwalają użytkownikom zainstalować pamięć masową wysokiej klasy oraz opcjonalne, samoszyfrujące się dyski, które uniemożliwiają nieautoryzowany dostęp do cennych danych.

HP EliteDesk 800 Workstation Edition

Z myślą o użytkownikach, którzy chcą pracować na komputerze stacjonarnym obsługującym wymagające oprogramowanie, firma HP stworzyła HP EliteDesk 800 Workstation Edition. Ten najbardziej ekonomiczny komercyjny desktop jest idealny dla tych, którzy potrzebują stacji roboczej do pracy z profesjonalnymi aplikacjami niezależnych producentów oprogramowania.

Zaprojektowany pod kątem projektowania i prototypowania 2D/3D, desktop z certyfikatami SolidWorks i AutoCAD oferuje użytkownikom wysoką wydajność, która jest niedostępna w typowych komputerach biznesowych. Jest również fabrycznie zoptymalizowany pod kątem aplikacji VR i pozwala deweloperom VR realizować ich wizje z wykorzystaniem karty graficznej NVIDIA GeForce GTX 1080. HP EliteDesk 800 Workstation Edition oferuje specjalne wsparcie dla użytkowników stacji roboczych oraz szerokie możliwości rozbudowy.

Ceny i dostępność