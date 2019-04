Nowe monitory 4K i QHD od Studio F. A. Porsche oraz AOC

Efektowny i funkcjonalny

Pierwsza z dwóch nowości - AOC U32U1 - opiera się na 31,5-calowej, 10-bitowej matrycy IPS o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 px). Wyświetlacz powinien zadowolić hobbystów fotografii - może wyświetlić 1,07 mld kolorów, pokrywa 90% palety DCI-P3 oraz wspiera standard DisplayHDR 600.

Pomimo zorientowania na efektowny wygląd, nie cierpi na tym funkcjonalność monitora. Trójramienna stopa pozwala na regulację pochylenia i wysokości oraz obrót panelu. W przypadku ustawienia trybu portretowego (pivot) obraca się wyłącznie panel. Srebrna obudowa, w której znajduje się elektronika oraz umieszczone są wszystkie złącza, pozostaje nieruchoma. Użytkownik ma też opcję powieszenia monitora za pomocą uchwytu VESA 100 x 100.

U32U1 będzie świetnym kompanem dla nowoczesnego ultrabooka. Monitor wyposażono w złącze USB-C, które może go ładować (do 65 W) i jednocześnie przesyłać sygnał wideo do wyświetlacza.

Asymetryczna podstawa

AOC Q27T1 jest nieco mniejszym, bo 27-calowym modelem. Wyświetlany przez niego obraz ma rozdzielczość Quad HD (2560 x 1440 px). Do tego zadania, tak jak w U32U1 służy panel IPS.

Ten model wyróżnia asymetryczna metalowa stopa oraz bardzo cienkie ramki po bokach i w górnej części matrycy. Pomimo nietypowej formy, podstawa została zaprojektowana tak, by zapewniać odpowiednią stabilność urządzenia.

Porty w monitorze są ukryte za specjalną osłoną z tyłu panelu z otworami na przewody. Pozwala to na zachowanie jednolitej bryły konstrukcji.

Podobnie jak jego większy brat, Q27T1 oferuje wsparcie dla technologii Flicker Free oraz Low Blue Light. Pierwsza z nich redukuje efekt migotania obrazu, a druga zmniejsza ilość niebieskiego światła, które może potencjalnie niekorzystnie wpływać na zdrowe.

Ceny i dostępność:

Sugerowana cena detaliczna AOC Q27T1 wynosi 1 329 PLN. W przypadku AOC U32U1 cena jeszcze nie została ustalona.

Q27T1 zostanie wprowadzony do sprzedaży w lipcu, a U32U1 w nieco późniejszym terminie.